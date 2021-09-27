■ 受访专家：中国科学技术发展战略研究院研究员 丁明磊

近年来，江苏省宿迁市泗洪县紧抓被授予国家第三批领跑者光伏发电应用基地的机遇，聚力发展光伏产业，先后引进一批高科技企业，并与多个科研院所合作，逐步在技术、生产、应用等多层面形成优势。图为近日，泗洪经济开发区光伏领跑者基地内，一家企业正在生产新型高性能单晶硅电池片。

张连华摄（人民视觉）

世界知识产权组织9月20日发布《2021年全球创新指数》显示，中国在创新领域的全球排名从去年的第14位上升至今年的第12位，仍是前30名中唯一的中等收入经济体。报告称，自2013年以来中国排名持续稳步上升，确立了作为全球创新领先者的地位，且每年都在向前十名靠近，这“凸显了政府政策和激励措施对于促进创新的持续重要性”。

美国外交学会网站指出，创新是中国“十四五”规划纲要中的重要内容，新增研发投入以及持续改革的中国创新体系，将在很大程度上推动纲要所列的各种尖端技术加快发展。

中共十八大以来，中国创新驱动发展战略深入实施，取得了可喜进展：关键核心技术攻关全面展开，科技体制改革全面发力、纵深推进，战略科技力量建设迈出重大步伐，重大科技任务有序实施，重大创新成果竞相涌现，创新实力整体提升。中国科技事业实现了历史性、整体性、格局性重大变化，一些前沿方向开始进入并行、领跑阶段，取得了一系列实质性突破和标志性成果。科技发展进入新的历史阶段，站上新的历史方位。

中国科技创新发展能够取得巨大成就，取决于中国伴随改革开放进程所形成的制度、经济、开放、产业、人力资源等方面的优势，也得益于中国在创新文化和环境上所形成的良好氛围。

一是保持战略定力，集成优势资源，形成推进科技创新的制度优势。不断深化改革，是中国能够抓住发展机遇、实现跨越式发展的根本保障。新发展理念为科技创新支撑经济社会协调发展指明了道路。坚定的国家意志和决心，能够保持科技创新战略的持续性。强大的社会资源动员能力能够充分挥发集中力量办大事的制度优势。

二是中国科技实力大幅提升，形成拉动科技创新的庞大市场需求。随着中国经济规模不断扩大，消费市场加速增长，消费结构加速升级，消费成为国民经济结构变革的基本力量，对中国科技进步起决定性的带动作用。同时，巨大且多层次的市场是新技术新产业得以生存和发展的重要条件，使得全球企业获得巨大的价值实现机会，同时有效激发中国企业的创新动力，带动新技术、新产业快速成长。

三是学科领域齐全，产业技术体系完整，为科技创新发展奠定产业优势。经过多年投入与积累，中国在一些重要学科方向已经进入并行阶段，有的甚至开始领跑，信息、生物等技术革命底层技术群取得了长足进步。此外，中国已建成运行具有世界先进水平的大科学装置55个，为科学研究和多领域技术融合创新提供了功能强大、技术先进的研究平台。中国还是世界上唯一拥有完善的39个大类现代化工业体系的国家，为中国推动全面产业技术创新奠定了基础。

四是中国数字经济、共享经济、智能经济、平台经济等发展势头迅猛，为抢抓信息技术革命机遇争取了先机。在互联网、大数据、人工智能与实体经济的融合方面，中国日益表现出后发先至的态势。2020年，中国数字经济规模达到39.2万亿元，总量位居全球第二，占GDP比重为38.6%，为人工智能、物联网等改造传统制造业提供了广阔的应用场景，是最有条件实现数字经济赶超的后发国家。

五是中国高素质人才规模巨大，形成促进科技创新发展的人才红利。中国科技人才资源总量世界第一、理工科大学生毕业数量世界第一。中国现有1.7亿受过高等教育和拥有技能的人才资源，有世界上规模最大的科技人才队伍。从长远来说，每年数以百万计的高校毕业生将会是创新的重要源泉，是推动经济转型升级和高质量发展的重要力量。

六是“一带一路”开放创新合作得到普遍欢迎，中国国际科技合作展现出开放、包容的文化优势。“一带一路”建设旨在搭建开放包容、互利共赢的合作平台，通过加强合作、利益交融，形成利益共同体、责任共同体和命运共同体，摆脱传统“安全困境”。“一带一路”作为一个很好的对话合作平台，既是对现有机制的很好补充，也是对全球经济治理优化改革的有力促进。

今天的中国，在推动世界科技进步、开辟经济增长新的路径和方向上，发挥着越来越重要的作用。目前，中国深入实施“一带一路”科技创新行动计划和“科技伙伴计划”，加大对沿线国家创新发展能力的支持力度，加强先进适用技术示范与推广，推动科技创新资源互联互通。同时，中国深度参与全球科技治理，贡献中国智慧，塑造科技向善的文化理念，让科技更好增进人类福祉，让中国科技为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

中国把开放合作和为世界科技进步做出更多贡献视为发展科学技术的重要前提条件和根本路径，已成为推动世界科技进步的一个重要力量。

（本报记者 严 瑜采访整理）

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