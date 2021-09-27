唐芳

原标题：科技金融创新服务“十百千万”专项行动正式启动

24日上午，科技部火炬中心与中国工商银行在京联合启动科技金融创新服务“十百千万”专项行动（以下简称专项行动）。启动会上，科技部火炬中心主任贾敬敦表示，完善金融支持创新体系是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署，启动专项行动是我国加快完善国家高新区科技金融体系，为国家高新区、高新技术企业、高新技术产业高质量发展进行金融赋能的重大举措。

据悉，专项行动将着力打造一批可复制、可推广的科技金融创新产品和服务模式，择优选择在10家左右具备条件的国家高新区内建设科技金融创新服务中心，带动100家以上国家高新区与工商银行创新政银合作新模式，每年新遴选1000户以上高新技术企业进行重点支持，力争到2025年实现工商银行高新技术企业融资余额突破10000亿元。

经过30多年的蓬勃发展，国家高新区已成为我国实施创新驱动发展战略的重要载体。公开报道显示，2020年全国169家国家高新区，创造出了13.3%的全国GDP，贡献了12.7%的全国税收收入。

“作为我国的创新高地、产业高地、开放高地、人才高地，国家高新区最具备开展试点示范的条件。探索打通科技与金融深度融通发展的新机制新路径，实现国家高新区高质量发展，也最需要现代金融助力。”在贾敬敦看来，经过科技和金融双重赋能的国家高新区，将迎来更大的发展契机。他强调，国家高新区要通过实施“十百千万”专项行动，着力构建直接融资与间接融资相匹配、相协调的科技金融体系，加快形成实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系。

(责编：赵超、陈键)