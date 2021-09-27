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原标题：科博会：精彩纷呈，彰显科技魅力

“这是鄂尔多斯煤直接液化大型装置，可把黑煤块变成澄澈高清洁燃料（汽油、柴油等），同时项目建成全球首个煤化工10万吨级CCS工程，实现将二氧化碳捕集封存地下。每年可减少5100万立方米二氧化碳排放量。”9月25日，在第二十四届中国北京国际科技产业博览会（以下简称科博会）碳中和馆，国家能源集团展台的鄂尔多斯煤制油分公司质量技术部科研管理人员杨文指着沙盘模型向科技日报记者介绍。

作为2021中关村论坛展览板块，为期4天的本届科博会首次同时同地举办，围绕“智慧·健康·碳中和”论坛主题，彰显科技魅力。

贴心呵护，立足为民健康

在医药健康馆，一款缓缓移动并喷出白色雾气的“嗨杰夫消毒喷雾机器人”引得观众驻足。据国药家赫康养总经理艾米介绍，“这是针对民用领域内常态化防疫定向研发出的公共防疫智能消毒机器人。它是基于我们的‘Hi,Geoff-FS公共防疫系统’配套使用的。”

记者在现场看到，这个系统傻瓜式安装，使用起来非常便捷。“它可以保障入口食物的安全性，很大程度降低病毒传播及交叉感染问题。系统生成的酸性氧化电位水可用于清洗餐具、空气消毒；生成的碱性还原电位水可用于去除污渍、去除蔬菜农药残留。一旦发生疫情，全城所有FS公共防疫系统可联合形成防疫壁垒，缩短各地区调配消毒液时间，迅速达到全城防疫标准。”艾米表示。

如同VR眼镜一样，将眼睛贴近往里面看，仅一分钟即可通过由中关村科学城创新企业鹰瞳Airdoc开发的糖尿病视网膜病变眼底图像辅助诊断专业仪器扫描，马上拿到有关自身实际情况的心脑血管健康评估报告，“太棒了！这可帮助我们预测相关心脑血管疾病，可以做到提前预防。”一位刚刚体验完的观众感叹道。

高新智慧，关键技术突破

只见高高的架子上安装有视觉传感器、太阳能板等设备，令人好奇它的功用。

“这是我们研发的农林业病虫害及气象信息远程监测系统，在无人值守的情况下，采集端设备能够自动进行农林业病虫害图像及气象信息的采集以及远程传输，通过人工智能等算法自动对病虫害图像进行分析识别，从发病的根源进行监测预警，有效预防病虫害的大规模暴发。目前已经应用于河南等地区的小麦、经济树果。”

在省区市科技创新成果馆，新疆克拉玛依代表团中不乏高新技术企业、科技型中小企业，带来创新成果。“这次我们带来了‘基于遥感技术的有机物排放物（VOCs）监测体系研发与应用’项目，利用遥感卫星技术，搭载光谱仪，对地面进行监测，通过光谱数据推算出VOCs（挥发性有机物）的含量，并能够出具检测报告。”新疆天链遥感相关负责人介绍说。

科技冬奥，重点专项成果绽放

本次科博会设立了“科技冬奥”专题展区，重点展示服务于2022年北京冬奥会所取得的高水平科技成果。

为满足不同赛事对赛道的要求，明年冬奥会上将会出现世界上首例单板大跳台与空中技巧共享剖面赛道转换。“这是基于金刚石的正四面体分子结构，提出一种‘正四面体模块及正四面体连接节点’，以模块化的方式实现两个赛道的剖面转化。”清华大学建筑学院梅笑寒介绍说。

运动员在训练中，没有疲劳的训练是无效的，而长时间大负荷训练带来疲劳的积累是影响训练效果和伤病发生的主要原因之一。据国家体育总局体育科学研究所房国梁介绍：“我们研发的冬季项目运动员疲劳快速消除系统，外形犹如一个小方舱，由微压补氧设备和经颅脉冲电刺激仪构成，能够帮助运动员缩短恢复时间，提高疲劳恢复效果，提升运动表现。”

几个定格在比赛状态的模特身着时尚赛服颇为吸引眼球。“这是竞速类紧身比赛服，我们在全球范围内搜集和测试150多种面料的基础性能，根据中国运动员体型、技战术特点设计，主要涉及短道速滑、速度滑冰、高山滑雪等竞速类项目，经风洞测试，项目组研发的多款比赛服减阻率均超过10%。”北京服装学院的于思佳介绍说。

只见一个红色造雪机的喷嘴倾斜朝上，好像马上就要吐出雪花。北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司崔桢介绍，这是“卡宾雪”造雪机，突破喷嘴、核子器等造雪机核心部件及整机智能化关键技术瓶颈研发而成。可利用5G智能技术自动造雪，实现温度1℃/湿度50%常态出雪、最大造雪量达到110m3/h，核心指标达到或超过国外同类造雪机水平。

(责编：赵超、陈键)