原标题：提升监测评估水平，助力重大科技规划制定实施

制定实施国家中长期科技发展规划（纲要、行动方案等）是我国发展科技创新事业的主要抓手和重要举措。国内外相关研究成果和实践经验表明，监测评估对重大规划制定实施具有重要意义。在新时期国家重大科技规划制定实施过程中，应当高度重视和充分发挥监测评估的保障作用，同步或超前研究谋划监测评估问题，有力提高规划制定质量，真正强化监测评估实践，助力增强实施成效。为持续改进相关监测评估工作，不断提升监测评估能力水平，建议做好以下几方面工作。

一是加快建立健全监测评估政策法规体系。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（以下简称“十四五”规划）中将加强规划实施保障进行专篇部署，并将加强规划实施监测评估作为完善规划实施机制的重要举措。这表明，加强监测评估既是“十四五”规划明确的重要任务，又是推动规划实施的主要抓手。事实上，近年来国家和地方出台的各项规划及配套政策中，都不同程度对健全政策规划监测评估制度进行了部署安排，初步形成了较为完善的制度体系，为相关工作开展提供了一定的政策支撑。但从总体上看，监测评估的制度保障体系仍有待完善。对此，可推动将监测评估写入相关法律法规，强化法治保障；可加快研究出台监测评估具体办法或实施细则，强化政策指导；还可考虑研究出台监测评估标准指南等规范性文件，强化专业支撑。

二是深入开展监测评估理论方法研究。国家重大科技规划监测评估是一项牵连十分广泛、专业要求非常高的重要工作，需要全面深入和科学规范的理论方法研究予以有力支撑。近年来，在科技部组织领导下，相继开展了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》实施中期评估和总结评估、《“十三五”国家科技创新规划》实施中期评估和总结评估等重大评估工作，积累了一定经验。但从总体上看，在监测评估理论方法研究方面仍存在很大短板。对此，可推动设立监测评估研究专项，持续支持开展相关重大理论问题研究；可考虑积极推动中外合作研究交流，大力引荐国外相对成熟的理论研究成果；还应特别重视对新兴技术条件下新评估模式和新评估工具的研究，结合我国实际，力求在监测评估模式创新和方法创新等方面尽快取得实质性突破。

三是大力支持开展第三方监测评估。一般认为，第三方评估是政府绩效管理的重要形式。党的十八大以来，第三方评估开始受到党和国家以及社会各界的普遍关注和高度重视。党中央非常重视评估工作，专门听取的有关重要工作评估报告中大多不同程度吸纳了第三方评估发现和建议。国务院和地方政府也非常重视第三方评估，积极利用第三方评估促进政府管理方式改革创新。不过，在国家重大科技规划实施监测评估方面，第三方评估虽有所开展，但远不充分。为此，一方面要在规划实施方面大力支持开展严格意义上的第三方评估，不断提高第三方评估的参与度和影响力；另一方面要积极推动第三方评估机构全面加强自身建设，不断提高评估能力、评估水平和评估影响；还要持续开展第三方评估质量提升行动，不断提高第三方评估的科学性、规范性和有效性。

四是积极推动监测评估资料信息公开。信息公开是推动政府工作、促进依法行政的重要手段之一。美国、欧盟等发达国家或地区重大规划实施的监测评估工作过程和各类评估报告等多数都公开发布在相关官方网站上，可以便捷地获取。这可以使有关各方通过公开信息更加全面准确地了解相关规划实施缘由和进展情况，还有利于充分吸收社会公众的意见建议，助力相关规划的改进完善和实施推进。比较而言，我国国家发展规划的评估资料一般难以通过公开手段免费获取。鉴于此，可参照财政预决算信息公开方式，将国家重大科技规划实施监测评估结果纳入政府法定主动公开内容，并加强督促考核，持续提升信息公开工作水平和内容质量。

五是及时推广监测评估典型经验。关于重大战略规划、重大政策等实施情况监测评估，国际国内已有部分成熟案例。例如，欧盟“欧洲研究与创新框架计划（2014—2020）”等重大规划的监测评估主要依靠欧洲研究与技术发展政策评估网络实施开展，在评估网络建设、标准制定、方法选择等方面进行了一些探索。我国脱贫攻坚第三方评估工作已连续开展多年，在评估机构遴选、支撑平台建设、评估任务实施、评估结果使用等方面积累了一些经验。鉴于此，可结合国家重大科技规划监测评估实际需要，系统梳理和科学凝练相关典型经验，并及时做好复制和推广。

（作者系中国科协创新战略研究院创新评估研究所副所长、副研究员）

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