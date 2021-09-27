原标题：14项世界互联网领先科技成果在浙江乌镇发布

新华社杭州9月26日电（记者黄筱）26日下午，由国家互联网信息办公室、浙江省人民政府主办的2021年“世界互联网领先科技成果发布活动”在位于浙江桐乡的乌镇互联网国际会展中心举行。

此次发布紧扣2021年世界互联网大会“迈向数字文明新时代—携手构建网络空间命运共同体”的主题，搭建世界互联网展示、交流的国际平台，展现全球互联网领域最新科技成果，彰显互联网领域从业者的非凡智慧。

成果征集通知自5月初对外公布后，得到了全球互联网领域的广泛关注和积极响应，共征集到来自中国、美国、俄罗斯、英国、意大利、瑞典、新西兰等国家和地区的300余项成果申报，主要聚焦产业赋能与协同发展、智慧社会与公共治理、社会生活与公共服务、社会责任与数字公益、高感知智慧生活五大应用领域，涵盖5G、量子计算、高端芯片、高性能计算机、网络架构、基础操作系统、卫星互联网应用、工业互联网及智能制造等互联网相关领域。

近40名互联网领域的中外知名专家组成“世界互联网领先科技成果专家推荐委员会”，按照“公平、公正、客观、权威”原则，最终推荐华为技术有限公司的“HarmonyOS 鸿蒙操作系统”、北京邮电大学的“人工智能驱动的重大疾病动态画像新技术和远程高效防治系统”、中国卫星导航系统管理办公室的“北斗全球卫星导航系统建设和应用”、北京大学的“超高清视频编解码关键技术及系统应用”、阿里云计算有限公司的“阿里云盘古：面向云计算的大规模分布式存储系统”等14项成果为本年度世界互联网领先科技成果。

在发布活动上，还有微软、中科龙芯、灵汐科技、麒麟软件、天数智芯等5家单位的成果，作为2021年“世界互联网领先科技成果提名项目”以视频形式进行介绍，以鼓励全球更多的科技人才和企业，积极投身于互联网科技创新，在基础理论、产品、技术、商业模式等领域不懈探索，为人类未来更好地生活和发展贡献智慧和力量。

(责编：赵竹青、陈键)