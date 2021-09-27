原标题：科创赋能，逐梦深蓝 从海博会看海洋经济发展新风向

2021中国海洋经济博览会（简称“海博会”）参展报名启动以来，已超500家涉海知名企业、社会组织报名参展。记者近日从2021海博会执行机构获悉，将连续第三次在深圳举办的海博会备受关注，目前展位超90%面积已被预订。

世界500强海洋企业踊跃报名

海博会是中国唯一的国家级、国际性海洋经济展览盛会，集技术交流、产品展示、成果交易、高端论坛、招商引资于一体，被誉为“中国海洋经济发展风向标”。2021年海博会将以“科创赋能，共享深蓝”为主题，于11月25日-27日在深圳会展中心举办，为期3天，同期推出“线上海博会”。

据介绍，2021海博会招展工作获得国内外知名海洋企业的大力支持，展商报名热度持续升温，目前已超500家国内外知名企业报名，90%以上展位面积已被预定。壳牌集团、瑞士ABB集团、甲骨文公司等世界500强海洋企业，中集海工、华海通信、中兴通讯、华大海洋、珠海云洲等国内知名企业，法国欧洲通信卫星、康士伯、豪氏威马、俄罗斯船级社、达索析统等国外知名企业将携前沿技术、最新产品亮相。2021海博会将呈现一场海洋经济领域的技术和产品盛宴，充分发挥行业风向标价值。

除了以更高标准、更高质量举办展会外，2021海博会还将延续“1+N（1场宏观论坛+N场专业论坛）”的论坛模式，邀请数百位全球知名院校、研究机构院士、专家和名企高管论道海洋经济发展趋势和关键核心技术，打造多功能“海洋产业国际会客厅”。同时布局和优化生态圈，届时将邀请国内外各级政府、团组及投融资机构举办线上线下各类活动，增强金融业资源集成能力，促成产业对接和成果转化，搭建陆企下海服务“窗口”，助力陆地企业“出圈”下海。

龙头企业冀望携手海博会逐梦深蓝

据了解，招商局集团作为中国民族工商业先驱和百年驻港央企、中国领先的海洋高端装备提供商和服务商，已率先报名参加2021海博会。其旗下主要涉海企业招商港口、招商蛇口、招商轮船、招商工业等将再次组团亮相，全方位展示“百年央企”的涉海产业布局、商业模式和新技术、新成果。招商局能源运输股份有限公司副总经理闫武山说，“在全球疫情常态化背景下，2021海博会可以为服务全球海洋经济发展作出更大贡献。”

带着对2021海博会的期待，中兴通讯股份有限公司将带来其全球最新的信息与通信技术（ICT技术）。中兴通讯海洋事业部CTO李彬告诉记者，中兴通讯今年加入了新组建的深圳全球海洋中心城市建设促进会，并将发挥优势，致力于成为海洋产业的“技术提供者”，以ICT技术助推海洋产业链发展，为海洋提供优质的通讯保障和先进的融合通讯解决方案，搭建数据共融和交互共享平台，并期待与世界各国企业、机构建立更广泛的蓝色伙伴关系。

作为海博会的“铁杆粉丝”，2021海博会上，中集海工将重点依托我国碳达峰、碳中和战略，展示海上浮式风电、海上浮式光伏、海上风电制氢等海洋新能源、碳捕捉及海上封存的创新解决方案，举办专题论坛和成果发布会，探索构建富有中国特色的海洋经济发展新格局新模式。中集海工与中国美术学院因海博会结缘而创作设计的多套海上文旅科教综合体平台方案成果，也将在2021年海博会上首发，打造工业与美学、技术与艺术融合的典范。中集海洋工程有限公司战略总监潘细录表示，“中集海工作为高端海洋工程装备行业龙头企业，没有理由不参加海博会。”

华大海洋等一批海洋生物医药行业龙头企业也报名参加海博会，并将组织举办海洋生物医药与功能制品产业发展论坛。华大海洋首席执行官王新文说，“华大海洋将以海洋生物资源为基点，集中展示最新的生物医药科研成果，探讨海洋领域前沿热点问题和关键技术难点，为我国海洋生物资源的深层次开发利用与产业化发展出谋献策，助力打造‘政、产、学、研、金、服、用’深度融合的海洋科技成果转化平台和海洋生物学术交流高端平台。”

全面提升专业化市场化品牌化国际化

两届盛会成果丰硕，累计吸引1000多家全球知名企业参展，达成签约及意向合作超2500项，吸引10万人次线下观展，为“双区”构建协同联动的海洋经济产业带提供了资源融合、战略对接、智力汇聚。

海洋经济是建设海洋强国的重要支撑，对共促世界经济复苏和增长具有重要意义。尤其在构建新发展格局和深圳“双区驱动”“双区叠加”的新时代背景下，办好2021海博会对于提高开放水平，与蓝色伙伴互利共赢作用突显。深圳愿同各方一道，全面加速建设“全球海洋中心城市”，全面提升2021海博会的专业化、市场化、品牌化、国际化水平，办出一届特色鲜明、富有成效的海洋经济盛会，共同打造全新的对外展示中国海洋经济发展成果的重要窗口、世界沿海国家开放合作、共赢共享的重要平台，推进海洋新技术成果转化和产业化的重要功能平台、促进海洋经济国际合作的高端经贸平台。

(责编：赵竹青、陈键)