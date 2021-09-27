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2021年世界互联网大会乌镇峰会聚焦数字文明

2021年09月27日08:21 | 来源：新华社
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原标题：2021年世界互联网大会乌镇峰会聚焦数字文明

新华社杭州9月26日电（记者余俊杰、王俊禄）2021年世界互联网大会乌镇峰会26日在浙江省桐乡市乌镇开幕，来自一些国家政府、国际组织、行业机构、中外互联网企业、高校智库、科研机构的2000多名代表，以线下和线上等形式，共同围绕“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”这一主题展开交流。

据悉，本次大会20个分论坛将围绕5G、人工智能、开源生态、下一代互联网、数据与算法等网络技术新趋势、新热点设置议题，回应各方对数据治理、网络法治、互联网企业社会责任、全球抗疫与国际传播等方面的普遍关切。

此外，大会期间举办的世界互联网领先科技成果发布，将有15项左右顶级互联网科技成果亮相；“互联网之光”博览会吸引了300余家中外企业积极参与，展示人工智能、大数据、网络安全等领域的最新技术产品；“直通乌镇”全球互联网大赛继续以创新创业竞赛形式，探索互联网发展的新技术、新模式、新业态。

今年大会首次推出“携手构建网络空间命运共同体精品案例”发布展示，并发布《世界互联网发展报告2021》和《中国互联网发展报告2021》蓝皮书。

大会由国家互联网信息办公室和浙江省人民政府共同主办，会期为9月26日至28日。

(责编：赵竹青、陈键)

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