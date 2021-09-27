原标题：隐私计算：让数据大范围自由流通

这两年，隐私计算技术和企业蓬勃发展，为数据的安全流通提供了多种技术上的解决方案。目前隐私计算技术和产品的应用还处于初期阶段，不同的平台之间往往存在着较大的技术差异从而不完全兼容。数据要大范围自由流通起来，不同技术路线和方案的隐私计算平台之间的互联互通就成为了第一要务。

正是基于打通不同隐私计算平台之间的互联互通为出发点，隐私计算技术的两大头部企业华控清交信息科技有限公司和星云Clustar日前达成战略合作意向，在学术交流、技术创新、应用落地与研究、平台互联互通等方面开展合作，为隐私计算行业不同技术平台间的互联互通贡献力量。

“建设数据流通的基础设施，就像电力网，无论是煤电、风电、水电还是核电供应；还是输变电站、输电线路、变压器、电表这样的电力配套设施设备；还有地铁、电视、冰箱、电动车等电力终端应用，都需要有序地连接起来。”华控清交董事长张旭东表示，只有这样，数据才能大范围和大规模地流通起来，充分发挥数据要素价值。

进一步推进技术平台的互联互通，首先考虑的是产业界目前已有的技术应用现状，包括隐私计算技术的多样性和已有的平台应用状况，希望在本次互联互通设计上能够兼容已有的主流技术路线，降低已有平台的接入改造成本，让更多的平台能够快速、方便地连接，最终建成大范围的数据流通网。因此，在设计上有几个原则需要着重考虑。

充分尊重每个平台的自治能力。每个平台都有自己的信任基础和自治能力，涵盖管理和技术，比如成员管理、监管规则制定、技术选型等。不能因为互联互通去打破平台内部的这些规则。

保证“数据可用不可见、使用可控可计量”。与单个平台内的多方计算类似，互联互通时平台间交换的也是体现数据用途用量的中间结果，通过中间结果的流通获取进一步数据融合的结果。流通时仍然遵循“最小化”原则。

产生递归式扩张效应。互联互通协议不仅适用于两个平台之间，也适用于两个子网之间（子网由多个平台构建），从而产生由内向外的扩张效应，构成有机生长的数据流通网。

互联网发展初期也面临不同类型设备或独立网络之间的互联问题，与目前隐私计算平台互联互通的情况类似。而当今互联网已经成为世界上应用范围最广的技术架构。

据Gartner预测，到2025年，将有一半的企业通过隐私计算赋能多方数据合作场景中的数据融合应用。但事实上，隐私计算在金融、政务、医疗等领域虽有一定的成功应用案例，但更多领域仍处于试点应用阶段，还未进入规模化推广阶段，需要产学研用深化协同，加快隐私计算应用场景落地和基础设施建设布局。

(责编：赵竹青、陈键)