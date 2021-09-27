原标题：数字化变革中如何打造企业竞争新优势？

在新一轮科技革命和产业变革浪潮中，如何利用数字技术推动实体经济与数字经济深度融合，在数字化变革中打造企业的竞争新优势？9月24日，在第四届中国企业论坛数字经济平行论坛上，浪潮集团执行总裁王兴山表示，新发展格局下，企业需要构建六大新型能力，以应对各种不确定性和需求的新变化。

随着数字经济对世界经济、产业格局的深刻重塑，数字化转型成为企业竞争的关键领域。王兴山指出，数字化转型的本质是利用数字技术为企业高质量发展赋予新动能，在新旧动能转换过程中，必须平衡卓越运营和创新发展之间的关系，在确保卓越运营的同时实现创新发展。

对此，企业需要构建六大新型能力：客户体验能力、智慧运营能力、产品创新能力、组织应变能力、生态协同能力、数据治理能力。“企业为应对各种不确定性和客户需求的新变化，需要通过数字化转型构建企业新型能力。”王兴山表示，“数字化转型的目标是智慧企业”。

接着，他给出了关于企业数字化转型五大新风向的判断。首先，数字化转型是“数字技术+业务创新”双轮驱动；其次，数字化转型应坚持问题导向，做有价值的转型，而在新技术的探索上可做适度超前投入；第三，集团企业数字化转型，共享服务先行；第四是在不稳定不确定环境下，更需要预测式运营、实时感知、智能决策，数据将成为企业数字化转型的基础性、战略性资源；最后是大型企业数字化转型更加重视数字平台建设。

同时，工业互联网作为数字化转型的重要支撑，以大数据AI为核心，通过全要素、全产业链、全价值链的全面连接，进而催生新业态新模式。“我们现在常见的新业态、新模式都是通过连接实现的。”王兴山表示。

高质量的数字化需求正在驱动中国企业服务市场生态加速变革。对此，王兴山指出，新发展格局下，技术革命、产业升级、信创三浪叠加，企业应用软件生态正在重构。

从需求侧来看，随着企业数字化转型的深入推进，尤其是国资央企成为当前数字化转型的主战场，面对建设世界一流企业的要求，高水平的数字化能力已成为高质量发展的关键要素。而从供给侧来看，本土软件已具备参与世界范围内企业数字化服务市场的竞争实力。而从现实情况来看，本土软件的生态圈在不断迭代中扩大，尤其是国内外咨询机构与本土企业应用软件厂商合作的深度和广度不断扩大，共同为企业数字化转型提供一体化的场景解决方案。（记者 李保金）

(责编：赵竹青、陈键)