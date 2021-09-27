訾谦

原标题：交通新基建将带来哪些新体验

交通运输是新基建的重要领域，新基建也是推动交通运输高质量发展的新动力。未来，新技术将如何赋能传统交通项目建设？交通新基建又将给旅客带来哪些更好的出行体验？26日，在国新办举行的新闻发布会上，交通运输部相关负责人对交通运输领域新型基础设施的建设情况进行了介绍。

日前，交通运输部发布了关于印发《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021—2025年）》（以下简称《行动方案》）的通知，要求到2025年，打造一批交通新基建重点工程，形成一批可复制推广的应用场景，制修订一批技术标准规范，交通基础设施运行效率、安全水平和服务质量有效提升。

据交通运输部新闻发言人、综合规划司负责人范振宇介绍，新型基础设施建设是推动扩内需、促转型、增后劲的重要方式，按照《行动方案》的要求，未来四年交通运输部门将在智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧枢纽、交通信息基础设施、交通创新基础设施领域推动一系列的重点工程和建设计划。

作为新基建的重要领域，交通运输新型基础设施建设的发展离不开新技术的赋能，其中北斗系统的应用对于交通强国建设、数字交通发展起着重要作用。

范振宇指出，接下来交通运输部门将围绕三方面继续推动交通运输行业北斗应用，一是扩展运营规模，推动北斗在铁路、公路、水运、邮政等领域全面应用；二是在北斗创新应用方面，要推动北斗在智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧枢纽等领域的创新应用和渗透式应用；三是在相关国际组织框架下进一步推动北斗系统纳入有关国际标准，助力北斗“走出去”。与此同时还将加强政策引导和标准规范制修订，并继续加强跨部门跨领域合作。

未来交通新基建将给旅客出行带来哪些新体验？范振宇表示，目前机场、高铁等大型客运枢纽的便捷换乘是大家普遍关注的问题，“十四五”期间，交通运输部将进一步推动这些客运枢纽的便民化设施改造和智能化设施建设。

“一是推动综合立体换乘设施的建设，切实缩短旅客换乘距离；二是进一步推广使用电子客票，推动跨运输方式的安检互认，发展联乘运输服务，让大家换乘过程更便利；三是进一步加强对枢纽的客流、车流、环境等信息智能化动态监测，提高综合换乘效率。”范振宇说。

（本报记者 訾谦）

(责编：赵超、陈键)