原标题：科技帮扶 助推果业高质量发展

在第四个中国农民丰收节来临之际，中国农业科学院果树研究所和河北省阜平县人民政府共同主办的阜平林果产业发展高端专家研讨暨产销对接会9月22-23日在阜平召开，为阜平林果业转型升级早日实现高质量发展指明了方向。

中国农业科学院果树研究所所长曹永生指出，在阜平发展果业、打造高山果品品牌具有政治优势、区位优势、生态优势和后发优势等四大优势。曹永生表示，为加快林果业转型升级和高质量发展，要从以下5个方面入手开展工作：首先要做到“一地三用”，即发挥好果业的生产功能、生态功能和红色资源旅游功能；第二要做到“一地三品”，即针对目前国内果品优质供给严重不足的现状，要先生产出优品，进一步生产出珍品，再进一步生产出极品；第三要走“三产融合”发展道路，即第一产业要上水平，第二产业要上规模，第三产业才能大发展；第四要注重“四品”提升，即着力提升果树品种、果品品质、品味，更要提升水果品牌效应；第五要注重“五老”协同，即政府要高度重视果业发展，企业要强化示范带动以提升产业效益，专家通过强化科技支撑助力产业发展，有力保障老乡权益，同时要把国外的先进技术、智力资源吸引进来形成合力，共同促进阜平果业的高质量发展。

河北省农业农村厅特色产业处副处长赵少波强调，召开本次专家研讨会是强化阜平果业转型升级科技支撑的重要表现之一。同时，实现果业高质量发展的核心是生产出高质量果品，从脱贫攻坚转入乡村振兴，要突出农村和农户这两个重点，强化树上与树下、产前与产后、品牌打造与宣传，健全科技支撑、建立标准体系、完善社会服务体系、建立市场营销体系和稳固的政策保障体系。

与会专家围绕科技助推阜平果业高质量发展过程中遇到的有关问题展开深入研讨，为加快当地林果产业发展提出多项建设性意见和建议。专家们一致认为：发展林果产业是阜平巩固脱贫攻坚成果实施乡村振兴的主力军。目前成方连片果园建设的规格高、技术新。果树所阜平果树产业研究院是能够调动更多的高水平、优势科技资源助推当地果业早日实现高质量发展重要窗口。希望政府不断加强政策支持力度，进一步优化营商环境，希望企业加强经营管理，吸引老百姓更加积极地参与到具体工作中来。在依托红色资源进一步拓展林果业多种功能，适当丰富栽植树种、品种，适度拓展栽培模式，科学合理施肥，持续改良土壤，加强果品分级分类管理，打造区域果品品牌等方面形成广泛共识。

会上，果树所阜平果树产业研究院揭牌。研究院将围绕阜平县果树产业的生态区位优势和产业发展需求，以提升果树产业的科技含量、科技水平和产业效益为出发点，进行果树新品种、新技术、新成果的研发、引进与试验示范，将产业研究院打造成为果树品种引种基地、成果转化基地、技术示范基地、人才培养基地、国际合作基地和科普教育基地，实现高端创新引领和一、二、三产业融合发展，为乡村振兴和农业供给侧结构性改革提供科技支撑。（周宗山 孟照刚）

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