原标题：重庆沙坪坝再次进京“揽人才”

76家单位提供1000余个优质岗位

近90%的岗位月薪破万

9月25日，在荟萃金沙·磁聚英才—2021年沙坪坝区赴京引才招聘现场，记者看到，不少来自清华大学、北京大学、北京师范大学的学子在进行现场咨询，与用人单位就岗位详情、人才政策等进行面对面了解。

“今年5月参加了推介会，被重庆的麻辣热情和沙坪坝区深厚文化底蕴所吸引。”一位北京师范大学教育学博士表示。

据了解，今年5月，沙坪坝区就在北京举行“荟萃金沙·磁聚英才”沙坪坝区2021年人才发展主题活动（北京站）推介会，许多求职者就是从推介会上关注到沙坪坝区的就业创业情况。

据重庆市沙坪坝区人民政府副区长周红玲介绍，本次活动是今年“重庆英才大会”首个专场活动，在招聘单位方面，既有引领前沿的高校院所，也有扎根民生的国有平台；既有国之“重”器的芯片企业，也有民之所需的先进制造；既有实力雄厚的世界500强，也有势不可挡的“独角兽”。

这些单位包括重庆大学、陆军军医大学等13所知名高校、32家事业单位、31家本土优质企业，涉及教育、医疗、文化、科研、制造、物流、食品、服务等多个行业。

岗位学历构成方面，要求本科学历及以上的有134个，硕士研究生学历58个，博士研究生学历59个。

福利待遇方面，近90%的岗位月薪突破万元，年薪最高可达120万元，用人单位对高层次人才提供了全方位的配套服务，包括充足的科研经费、安家费、人才公寓，为配偶解决工作和子女入学入托等。

活动现场，主办方不仅为招聘单位和求职者提供面对面交流展位，还设置了政策咨询服务台，开展人才政策咨询、解读等服务。（中青报·中青网记者 李沛然）

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