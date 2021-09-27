人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

彩虹-6无人机将首次亮相珠海航展

2021年09月27日08:27 | 来源：央广网
小字号
原标题：彩虹-6无人机将首次亮相珠海航展

近日，“中国航展万里行航展观察团”走进中国航天科技集团有限公司第十一研究院（下称“航天十一院”）。 作为本届航展的参展单位之一，航天十一院将提供15件展品，以实物、沙盘、模型、多媒体展示等各种形式参与，重点展出“彩虹无人机”，其中彩虹-6无人机为首次展出。

首次展出“性价比高”的彩虹

“彩虹-6是一款大型、高空、高速、长航时无人机。”航天十一院彩虹-6无人机工程师史红伟介绍，它的起飞重量是7.8吨，升限在12,000米，速度最大可达800公里每小时。

据介绍，彩虹-6装备了两个涡扇推力发动机，一方面为飞机带来更大的动力，使之具备高空高速巡航的能力；另一方面，提升了系统的可靠性，即使在单发失效的情况下，依然可以靠另一个发动机安全返航。

史红伟认为，比起以往的型号，彩虹-6载荷能力更大，性价比更高。“在传统的侦察打击上，它不仅可以在高空进行更长时间的侦察监视任务，还可以携带包括通信侦察、电子侦察、雷达侦察等更多任务载荷，执行更广泛的任务。”

完善无人机型谱未来将协同作战

除了彩虹-6无人机，彩虹-10无人倾转旋翼机也将是本届航展的一大看点。据十一研究院彩虹-10无人机工程师张练介绍，彩虹-10已是第二次参加珠海航展，曾于2018年完成首秀。

“目前，彩虹-10已经完成关键技术的突破和改进，在飞机的气动、传动和飞行控制方面，都做了关键技术攻关，并完成了自主倾转过渡飞行试验。”张练说。

张练介绍，此次展出的彩虹-10既能像直升机一样垂直起降，又能高速高效巡航，主要应用于海军对海侦察和目标指示，以及陆军在野外、高原地区和边境山区等执行长时间侦察任务。

“经过20多年的发展，目前彩虹无人机已形成较完善的型谱系列，未来可以组合使用不同型号的无人机。”航天十一院彩虹无人机总师石文举了个例子，彩虹-5可以带着彩虹-806小型无人机，实现综合的广域侦察监视以及打击。

“未来无人机不但可集群使用，还可以人机协同，实现更强的能力，实现更好的作战效果。”石文指出，无人机的用途越来越广泛，在战场上可以用作侦察、监视、诱骗、打击，未来还可应用于电子信息获取、中继通信等领域。（记者 夏燕 官文清 实习生 陈晖 通讯员 刘锦蓉）

(责编：赵竹青、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
携程孙波：利用数字技术完善服务 构建新营销发展模式
　　人民网乌镇9月26日电 （记者许维娜）“最近两年受到疫情的影响，旅游行业确实发生了较大的变化，我们和合作伙伴也都处在适应性的阶段。这个阶段中，数字化对我们的帮助是非常大的。…
以会展产业助力转型升级 中铁会展公司挂牌成立
　　人民网北京9月26日电 （记者栗翘楚）会展业作为现代服务业的重要组成部分，在我国经济社会发展中发挥着重要作用。近年来，中国会展业逐步走向世界会展业的舞台，以中国国际进口博览会、中国国际服务贸易交易会等重大会展活动为代表的会展经济迅速崛起。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部