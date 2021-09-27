原标题：彩虹-6无人机将首次亮相珠海航展

近日，“中国航展万里行航展观察团”走进中国航天科技集团有限公司第十一研究院（下称“航天十一院”）。 作为本届航展的参展单位之一，航天十一院将提供15件展品，以实物、沙盘、模型、多媒体展示等各种形式参与，重点展出“彩虹无人机”，其中彩虹-6无人机为首次展出。

首次展出“性价比高”的彩虹

“彩虹-6是一款大型、高空、高速、长航时无人机。”航天十一院彩虹-6无人机工程师史红伟介绍，它的起飞重量是7.8吨，升限在12,000米，速度最大可达800公里每小时。

据介绍，彩虹-6装备了两个涡扇推力发动机，一方面为飞机带来更大的动力，使之具备高空高速巡航的能力；另一方面，提升了系统的可靠性，即使在单发失效的情况下，依然可以靠另一个发动机安全返航。

史红伟认为，比起以往的型号，彩虹-6载荷能力更大，性价比更高。“在传统的侦察打击上，它不仅可以在高空进行更长时间的侦察监视任务，还可以携带包括通信侦察、电子侦察、雷达侦察等更多任务载荷，执行更广泛的任务。”

完善无人机型谱未来将协同作战

除了彩虹-6无人机，彩虹-10无人倾转旋翼机也将是本届航展的一大看点。据十一研究院彩虹-10无人机工程师张练介绍，彩虹-10已是第二次参加珠海航展，曾于2018年完成首秀。

“目前，彩虹-10已经完成关键技术的突破和改进，在飞机的气动、传动和飞行控制方面，都做了关键技术攻关，并完成了自主倾转过渡飞行试验。”张练说。

张练介绍，此次展出的彩虹-10既能像直升机一样垂直起降，又能高速高效巡航，主要应用于海军对海侦察和目标指示，以及陆军在野外、高原地区和边境山区等执行长时间侦察任务。

“经过20多年的发展，目前彩虹无人机已形成较完善的型谱系列，未来可以组合使用不同型号的无人机。”航天十一院彩虹无人机总师石文举了个例子，彩虹-5可以带着彩虹-806小型无人机，实现综合的广域侦察监视以及打击。

“未来无人机不但可集群使用，还可以人机协同，实现更强的能力，实现更好的作战效果。”石文指出，无人机的用途越来越广泛，在战场上可以用作侦察、监视、诱骗、打击，未来还可应用于电子信息获取、中继通信等领域。（记者 夏燕 官文清 实习生 陈晖 通讯员 刘锦蓉）

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