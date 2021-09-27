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无数字不桐乡 数字经济成为桐乡发展最快、最有想象空间的产业

2021年09月27日08:28 | 来源：浙江日报
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原标题：无数字不桐乡 数字经济成为桐乡发展最快、最有想象空间的产业

　　当青石板连接起信息“高速公路”，桐乡犹如插上腾飞之翼。

　　“2014年桐乡的数字经济企业数量只有300多家，到了2020年，这一数字增长到了2443家，翻了8倍多，年均增加超过350家。数字经济核心产业产值从40多亿元增长到近165亿元，今年上半年这一指标又增长了59%。”在9月10日举行的2021年世界互联网大会乌镇峰会新闻发布会上，桐乡市委主要负责人给出的有关数字经济发展的数据，令人振奋。

　　无数字不桐乡。世界互联网大会永久落户以来，桐乡积极抢抓大会红利，抓好数字经济“一号工程”，实现突飞猛进的发展，数字经济已经成为桐乡发展最快、最有想象空间的产业。

　　栽好梧桐树

　　引得凤来栖

　　欲致其高，必丰其基。

　　产业发展离不开政策引导。首届世界互联网大会在乌镇召开后，桐乡市成立了互联网经济发展工作领导小组及办公室，全力打造数字经济产业高地，释放乌镇峰会红利效应；2017年，桐乡实施行政区划调整，将乌镇的区域面积从68平方公里扩大到110平方公里；2018年底，桐乡市第十四届党代会三次会议以全会文件形式通过了《关于加快“数字桐乡”建设的决定》，将“数字桐乡”建设作为“四个桐乡”建设之首，同时成立“数字桐乡”建设工作领导小组和数字经济发展局，数字经济推进职能得以进一步强化。

　　为加快推进数字经济发展，桐乡先后出台《关于加快发展互联网经济实施意见》《桐乡市加快推进数字经济高质量发展若干政策》等，成立总规模125亿元的政府产业基金2.0版，财政专项资金重点扶持工业互联网、未来工厂、机器换人、企业上云等数字经济类项目，助力乌镇互联网创新发展试验区、省数字经济创新发展试验区、省“两化”深度融合国家示范区建设，打造具有辨识度和影响力的数字产业集群。

　　产业发展离不开平台支撑。桐乡主动谋划打造高能级大平台，聚焦智慧安防、智能计算、智能汽车、工业互联网等产业，先后建设投用了“直通乌镇”世界互联网产业园总部、智能计算产业基地、智慧视觉物联小镇等一批数字经济园中园项目。数字经济双创中心开园后，经信、环保、市场监管等公共服务部门入驻，投资项目审批不超过90天。截至目前，小镇注册企业超200家，数字经济主导产业占比达90%。

　　产业发展更离不开项目推动。首届世界互联网大会以来，以华为5G+创新中心、乌镇互联网+集成电路创新中心、腾讯众创空间、中国电科乌镇基地、平安凤岐联合孵化器、乌镇实验室等为代表的数字经济创业创新平台不断涌现，吸引鑫柔科技、宇视科技、“乌镇之光”、福瑞泰克、百度人工智能产业园等多个标志性数字经济项目竞相落户，带动数字经济实现高歌猛进的跨越式发展。

　　引来“高精尖”

　　壮大新动能

　　世界互联网大会落户后，一大批优质项目竞相落户桐乡，植根桐乡这片数字经济“黑土地”，实现了快速发展，带动了新兴产业的崛起。

　　宇视科技是全球公共安全和智能交通的解决方案提供商，在第二届世界互联网大会时与桐乡结缘，项目落户桐乡经开区并投产后，驶入发展快车道。宇视科技公司副总裁王建增告诉笔者，今年1至8月，桐乡基地实现销售收入28.68亿元，同比增长30%，全年销售额有望突破50亿元。值得一提的是，以宇视科技为龙头，还带动桐乡智慧安防产业规模不断扩大。

　　精准化服务，重大项目落地有声。桐乡对重大数字经济项目实行“一对一”“店小二”式的VIP服务。鑫柔科技项目主要研发生产新一代柔性金属网格触控传感器，项目落户后，乌镇镇经济发展服务中心主任刘申虎作为专职“保姆”点对点服务。疫情防控期间，项目复工缺人手，刘申虎立即出面沟通，调配人手前来支援，还协调混凝土企业运来施工材料，解了燃眉之急，确保项目如期推进。“我们落户乌镇后，不论公司大小事情，最多找一人就能解决。”鑫柔科技董事长江建国说，政府的靠前服务为项目推进赢得了时间。目前，鑫柔科技一期“年产4亿片金属网格触控传感器项目”实现投产，还成功入选浙江省重点建设项目计划。

　　植根“黑土地”，“好大优”频冒尖。福瑞泰克是国内自主研发自动驾驶系统解决方案的领先者，走进福瑞泰克乌镇工厂，一条全自动化柔性组装生产线上，每分钟就下线一台毫米波汽车角雷达。“上半年，我们销售了近10万套高级驾驶辅助系统设备，实现销售额1.6亿元。”福瑞泰克公司董事长张林信心满满地说，在乌镇深耕5年，依托桐乡智能汽车产业生态圈，公司实现了拔节成长，与多家主流车企达成定点和量产合作。目前，福瑞泰克新一代智能制造工厂规划年产100万套汽车智能驾驶产品项目也已破土动工，作为桐乡·乌镇智擎智能驾驶产业园首个重点引进项目，发展前景让人期待。

　　桐乡市经信局有关负责人介绍，今年1至6月，桐乡数字经济核心制造业实现产值107亿元，同比增长58.9%，这一指标在近3年年均保持50%增长。此外，桐乡累计“上云”企业也从2014年的0家增长到2020年的6548家。

　　找准新赛道

　　领跑新征程

　　“隆隆隆……”走进乌镇互联网创新发展综合试验区，工程车紧张有序的施工声不断传来——一座“乌镇之光”超算中心拔地而起。

　　经过不到一年时间紧锣密鼓的建设，“乌镇之光”超算中心将在今年世界互联网大会期间正式建成。其计算能力有望达到同期国际一流水平，将填补浙江省在大型超算中心上的空白。

　　依托“乌镇之光”超算中心，浙江省首个智能计算产业基地——乌镇算力小镇也已启动建设，通过上下游配套完善产业链，在桐乡形成智能计算的产业生态，桐乡智能计算产业呼之欲出。正如桐乡市委主要负责人所说的，他们相信，在不久的将来，“浙江最强大脑”就将展现出它巨大的产业集聚和辐射效应。

　　找准新赛道，奋斗新征程。一些“高精尖”数字经济项目逐渐长成“参天大树”，并带动形成新的产业集群优势，让桐乡看到了产业发展的新优势。借力世界互联网大会的巨大红利优势，桐乡在智能计算、智慧安防、智能汽车等领域逐渐奠定了先发优势。

　　浙江合众新能源汽车有限公司于2014年在桐乡落地，哪吒汽车是其旗下子品牌。今年8月21日，哪吒汽车第60000台整车在桐乡下线，销售数据也很亮眼：今年1至7月，哪吒汽车旗下产品共售出27115台，同比增长481%，连续4个月稳居造车新势力第一梯队。亮眼的数据背后，折射出哪吒汽车的汽车制造全链条已实现智能化和规模化生产，也体现了桐乡在新能源汽车、传感器研发制造等领域已形成了一定的领先优势。截至目前，桐乡共有汽车汽配企业80余家，约占新制造企业总数的三分之一，形成了从整车到关键零部件、从软件开发到车路协同的智能汽车产业生态圈。

　　“桐乡已经实现了从电池到电机到电控，到智能驾驶的软硬件，直至整车生产的智能汽车全产业链覆盖。我们可以非常骄傲地说，桐乡在全国县市一级率先构建了最完善的智能汽车产业生态集群。”桐乡市委相关负责人如是说。

　　踏浪前行风正劲。眼下，之江大地劲吹数字化改革东风，桐乡也乘势而上。今年，桐乡战略性地将产业发展格局优化为“1+3+1+X”（数字经济+新材料、新制造、新时尚+现代服务业+未来产业），明确将数字经济放在桐乡经济建设中更加突出的重要地位、引领地位、核心地位，将数字经济确立为桐乡的地标产业，举全市之力进行打造。这进一步奠定了数字经济在桐乡经济工作中的“C位”，在数字经济的版图上，桐乡将越发璀璨夺目。（宋彬彬 徐潇卓）

(责编：赵竹青、陈键)

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