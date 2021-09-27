原标题：中国电科将携500余项前沿产品亮相珠海航展

近日，“中国航展万里行航展观察团”走进中国电子科技集团有限公司（下称“中国电科”）。作为本届航展的参展单位之一，中国电科将展示500项前沿产品、近50部大型实装，近百项产品首次对外公开展示。

“这是中国电科展品最大规模的一次对外亮相。” 中国电子科技集团有限公司航展工作领导小组副组长、中电科技国际贸易有限公司总经理田耀斌表示，本届航展中国电科的室内展区4000余平方米，室外展区20000余平方米。

据田耀斌介绍，在室内展区，中国电科打造了电子装备、网信体系、产业基础、网络安全四大专业展区。其中，在网信体系展区，将展示联合情报处理系统、联合作战指挥控制系统、防空反导系统、车载无人机集群作战系统等军用网信体系，以及数字交通、智慧城市等民用网信体系方案。

在电子装备展区，中国电科将展示系列高机动、多功能、防空反导、反隐身等预警探测全谱系先进装备，同时也会展示民航、气象、安防等民品领域的领先技术和产品。

在产业基础展区，中国电科将展示集成电路、核心电子元器件、特色电子功能材料、高端电子制造装备、测试仪器等，体现其解决“卡脖子”问题的能力。

在网络安全展区，中国电科将展示密码能力、网络安全监管、网络安全防护、网络安全服务及能力建设等综合解决方案输出能力。

在室外展区，中国电科将展示大型先进雷达、长航时无人机、应急通信指挥系统等10余款装备。

面对无人化、智能化未来新趋势，田耀斌表示，作为军工电子主力军，中国电科将持续提升电子信息、信息通信体系化能力，加快网络信息体系建设，加强国防科技自主创新、原始创新。

“突破先进材料、高端芯片、核心元器件等领域，加快建设无人智能、第三代半导体等国家级创新平台。”田耀斌说。（记者 夏燕、官文清，实习生 陈晖，通讯员 刘锦蓉）

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