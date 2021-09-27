原标题：“一企一策”税务精细服务出实招

“税务人员主动上门服务，不仅倾听我们的心声，还帮助我们解决难题，让我们实实在在感受到了税务部门对企业的关心和支持。”税企座谈会上，广东清远市酒厂有限公司总经理江先生说。

近日，国家税务总局清远市清城区税务局围绕进一步深化税收征管改革部署，聚焦精细服务，开展“千企问需”大调研走访行动，为重点企业提供精细化个性化服务。

据了解，为充分听取纳税人缴费人心声，切实为企业纾困解难，该局成立由领导班子带队的10支调研队伍，选择辖区内各行业纳税大户、重点企业及代表性企业共1000户，采取“走出去”调研、“请进来”座谈、“线上”问需问计等方式，向企业收集意见建议。

在“走出去”调研中，调研组实地察看企业厂房和生产车间，详细了解企业的经营运转、生产销售等情况，并向企业负责人、财务人员、办税人员深入征询对税收征管、纳税服务、政策享受、纳税人满意度等方面的意见建议和涉税诉求，为重点企业提供“一企一策”个性化服务。

“近年来，税务部门的服务越来越精细，税收辅导很及时，帮助我们解决了很多涉税疑难。”实地走访过程中，广东粤海飞来峡水力发电有限公司财务负责人为税务部门精细化个性化服务点赞，并希望往后通过党建共建的方式，增进税企的交流。

为进一步提升走访调研效果，清城区税务局还采用“请进来”方式邀请企业代表参加座谈。联合区工商联、企业家代表共同召开清城区政企沟通见面会税务专场座谈会，详细讲解增值税热点政策，并针对企业家代表关注的涉税社涉费问题，分类型设置聊天室，由业务骨干对企业进行一对一现场解答。此外，还灵活采取电话访谈、视频连线、群内沟通等多种线上走访方式，向企业问需问计。

清城区税务局负责人表示，“千企问需”调研走访行动不仅能近距离听到群众心声，了解群众关切，为纳税人缴费人疏堵点、解难题、送政策，也为局内落实进一步深化税收征管改革、提升纳税服务、优化营商环境提供了工作方向。

秉承“干多干好干出彩”理念，下一步，将紧扣纳税人缴费人需求，本着“能当场解决的即时解决、不能当场解决的限时解决、本级不能解决的进一步研究上报解决”的原则，以扎实有效的举措助力企业突破发展瓶颈，全力护航企业健康发展，切实办好惠民惠企实事。（黄洁珊）

(责编：赵竹青、陈键)