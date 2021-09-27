原标题：世界互联网大会乌镇峰会昨日开幕 14项领先科技成果发布

世界互联网大会乌镇峰会昨日开幕 国内外嘉宾共享全球互联网发展经验

鸿蒙等14项领先科技成果发布

9月26日上午，2021年世界互联网大会乌镇峰会开幕。今年大会的主题是“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”。今年大会将首次开通视频会议直播平台，国内外嘉宾将通过大会线上线下平台共商全球互联网治理之道，共享全球互联网发展经验。大会还发布了《中国互联网发展报告2021》和《世界互联网发展报告2021》蓝皮书，以及鸿蒙等14项“世界互联网领先科技成果”。

现场

“互联网之光”博览会吸睛

25日举行的2021年世界互联网大会“互联网之光”博览会吸引了24个国家和地区的343个中外企业和机构参会，还设置了发展理念区、综合展区等4个主题展区。

北京青年报记者在现场看到，蚂蚁链团队研发的摩斯隐私计算一体机在此展出。它的外观是一个黑盒子，集合了200多项软硬件专利于一身。据介绍，蚂蚁摩斯隐私计算一体机基于蚂蚁链摩斯多方安全计算平台，深度整合了隐私计算、可信硬件、区块链等多种自主研发的技术。在网易有道的展台上，智能学习公司网易有道率先携旗下多款智能学习硬件产品亮相乌镇世界互联网大会，包括有道词典笔系列、翻译王、超级词典、口袋打印机等畅销产品，以及新一代英语听说神器“有道听力宝”正在展出。在腾讯展台上，只需现场拍摄一张照片，就能瞬间穿越千年，获得惟妙惟肖的杭州传奇人物形象，这个AI照相馆应用了腾讯优图的泛娱乐技术，将用户照片与特定形象进行面部层面融合，生成同时具备用户形象与特定形象的外貌特征的图片，不少观众现场打卡。

发布

领先科技成果涵盖高端芯片等领域

昨天下午，由国家互联网信息办公室、浙江省人民政府主办的2021年“世界互联网领先科技成果发布活动”在乌镇互联网国际会展中心举行。HarmonyOS 鸿蒙操作系统、阿里云盘古、5G独立组网(SA)端到端系统方案等、全球首个开源NPU指令集架构、北斗全球卫星导航系统建设和应用等14项获此殊荣。

此次发布活动紧扣2021年世界互联网大会“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”的主题，搭建世界互联网展示、交流的国际平台。据悉，“世界互联网领先科技成果发布活动”旨在展现全球互联网领域最新科技成果，彰显互联网领域从业者的非凡智慧，搭建全方位的创新交流平台。成果征集通知自5月初对外公布后，得到了全球互联网领域的广泛关注和积极响应，共征集到海内外各类申报成果300余项，分别来自中国、美国、俄罗斯、英国、意大利、瑞典、新西兰等国家和地区。

连线

特斯拉已在中国建立数据中心

今年大会还将延续传统特色，继续举办“企业家高峰论坛”“互联网国际高端智库论坛”等。在前沿技术发展趋势方面，论坛主题将涉及5G、人工智能、开源生态、数据与算法等。在网络空间治理方面，论坛主题囊括网络数据治理、网络谣言共治等。

昨天，特斯拉公司首席执行官伊隆·马斯克通过视频连线表示，特斯拉已在中国建立数据中心。

马斯克表示：“数据安全是智能联网汽车成功的关键，它不仅与个人利益密切相关，同时和整个社会利益息息相关。”同时，马斯克表态：“特斯拉乐见相关法律法规出台，加强数据管理。”特斯拉已在中国建立数据中心，所有中国业务所产生的所有数据，包括生产数据、销售数据、服务数据和充电数据等，完全存储在中国境内，同时通过数据加密、鉴权、访问控制等技术手段确保存储安全。马斯克强调：“特斯拉车主所有个人身份信息都安全地存储在中国国内，不会转移到海外，只有在采购进口零部件等极少数情况下，部分数据才会在获得相关批准后跨境传输。” 文/本报记者 温婧 王荣辉

关注

世界互联网领先科技成果

HarmonyOS 鸿蒙操作系统——华为技术有限公司；

智能计算芯片行业创新：全球首个开源NPU指令集架构——安谋科技(中国)有限公司；

人工智能驱动的重大疾病动态画像新技术和远程高效防治系统——北京邮电大学；

5G独立组网(SA)端到端系统方案、国际标准及组网技术——中国移动通信集团有限公司；

超高清视频编解码关键技术及系统应用——北京大学；

北斗全球卫星导航系统建设和应用——中国卫星导航系统管理办公室；

“天通一号”卫星移动通信应用系统——中国电信集团有限公司；

全球首个支持10Gbps 5G传输速率和首个符合3GPP Release 16规范的5G调制解调器到天线解决方案——高通无线通信技术(中国)有限公司；

800G 超高速光收发芯片与引擎技术研发——之江实验室；

基于多光谱的智能感知终端——杭州海康威视数字技术股份有限公司；

基于分层API规范的云操作系统生态建设——清华大学；

大规模图计算系统GeaGraph——蚂蚁科技集团股份有限公司；

阿里云盘古：面向云计算的大规模分布式存储系统——阿里云计算有限公司；

安全可靠可控的新一代人工智能平台——北京瑞莱智慧科技有限公司。

(责编：赵竹青、陈键)