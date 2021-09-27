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互联网之光闪耀水乡

张亚雄
2021年09月27日08:31 | 来源：光明日报
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原标题：互联网之光闪耀水乡

　　乌镇景观。计海新摄/光明图片

　　9月的水乡乌镇，又一次聚焦着世界的目光。当青石板路与互联网信息高速公路交织链接，厚重的历史底蕴与耀眼的互联网科技之光叠加出绚丽的色彩。

　　互联网的新基因，已深深植入了这个千年水乡。

　　在“互联网之光”博览会“未来出行”展区，一辆搭载超大显示屏的黑色巴士吸引了参观者们的目光。自动行车、红绿灯停行以及行人避让、危险预警、闯红灯预警等高能操作，真实地体现了智慧巴士背后的赋能者，浙江海康智联科技有限公司所追求的目标——“更智慧的车和更聪明的路”。

　　在国家电网展位，一款智能巡检机器人精彩亮相。据工作人员介绍，巡检机器人配备多传感数据融合室内导航技术、3D视觉技术、半解耦式操作头，可以代替人工开展电气设备巡检及操作。“以前倒闸操作需运维人员两人一个班组赶赴现场。现在只需在后台下发指令，等待机器人反馈执行结果即可，这使变电站巡检、操作工作更高效、更安全”。

　　来自北京的瑞莱智慧科技公司，是一家孵化于清华大学人工智能研究院的年轻企业。躲避摄像头拍摄的“隐身衣”、打假AI换脸等“绝活”技术，让不少观展者走上前来围观。“我们研发‘隐身衣’，是为了找到一些人工智能技术的漏洞，加以纠错使其提高安全性。”工作人员说，“除了‘隐身衣’，研发团队还打造了深度伪造检测平台，能够对当下流行的AI换脸视频进行识别打假，精准度可达80%以上。”

　　在中国电信展区，5G智慧矿山电铲驾驶座舱吸引了众多观展者互动体验；在腾讯展台，用户通过“国宝全球数字博物馆”小程序，足不出户就能认识历史、领略文化；在百度展区，智能科技品牌小度围绕AI语音助手核心技术优势展现了全场景下的智能生活，吸引了众多参观者前来驻足体验。

　　在乌镇大道西侧，3幢形态各异的白色房子——互联网超算中心格外引人注目。在今年的互联网大会期间，计算能力有望达到同期国际一流水平的超算中心正式落成，为乌镇献上了一份厚重的礼物。

　　在乌镇，数字与生活正深度融合。作为体验全球互联网前沿科技成果的最佳舞台、中国互联网发展的精彩名片，世界互联网大会正发挥着越来越重要的作用。　

(责编：赵超、陈键)

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