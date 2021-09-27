记者 崔爽

原标题：促进科技应用全球化 2021世界互联网领先科技成果发布

HarmonyOS 鸿蒙操作系统；智能计算芯片行业创新：全球首个开源NPU指令集架构；5G独立组网（SA）端到端系统方案、国际标准及组网技术；北斗全球卫星导航系统建设和应用……9月26日，14项2021年世界互联网领先科技成果在2021年“世界互联网领先科技成果发布活动”上发布。活动由国家互联网信息办公室、浙江省人民政府主办，这是第六次面向全球举行世界互联网领先科技成果发布活动。

“活动旨在展现全球互联网领域最新科技成果，彰显互联网领域从业者的非凡智慧，搭建全方位的创新交流平台。”中国工程院院士邬贺铨表示，“在互联网高度互联互通、全球科技交流与合作日益紧密的今天，开放合作是不可逆转的趋势，正如‘德国互联网之父’维纳·措恩教授所倡导的那样，开放式的设计、开源生态的建设是促进科技应用全球化的重要途径之一。国际标准的研究与制订，也为科技全球化发展与合作做出了重要的贡献。”

“今年6月6日，HarmonyOS 2发布，不到4个月的时间，目前仅手机用户已经超过了1.2亿，130万+开发者已参与到鸿蒙生态的建设中，成为全球增长最快的操作系统。”华为消费者BG软件部总裁龚体透露，华为之所以要做鸿蒙操作系统，一方面是希望为消费者带来更酷更极致的体验，另一方面是为行业构建万物互联的数字底座，帮助千行百业实现数字化、智能化升级。“这绝不是华为一家公司能够完成的，因此华为在2020年和2021年分两次将HarmonyOS的基础能力全部贡献给开放原子开源基金会。”他说。

“系统在新冠疫情期间及时部署到我国湖北、广东、四川等多家医院，并在国际社会的疫情控制方面得到广泛应用；系统还应用于重大慢性病如糖尿病、肾病的健康画像和动态风险管理，受益人群包括河北、广东等试点地区患者……”中国工程院院士张平介绍了“人工智能驱动的重大疾病动态画像新技术和远程高效防治系统”的应用，他表示，系统在通用医学大数据处理，智能学习优化平台等方面取得了多项技术进展，实现了对危急重症的快速响应、动态量化疾病风险和智能健康管理等方面的创新应用。

作为第一个入选的存储技术，阿里云自研分布式存储系统“盘古”解决了超大规模下数据不丢不错和高可用的难题，满足数字经济对海量存储、快速存储的需求。据阿里云基础产品负责人蒋江伟介绍，盘古独创了分布式数据冗余算法，支持跨数据中心、跨地域的多数据中心容灾策略，目前已部署在全球数十个大型数据中心。

9月1日，数据安全法将正式施行，随着监管法规的逐步完善，隐私数据保护需求也日趋迫切。安全可靠可控的新一代人工智能平台是首个入选的第三代人工智能产品，据瑞莱智慧合伙人朱萌介绍，其为基于安全多方计算、联邦学习、可信执行环境等技术打造的数据安全共享基础设施，能够实现“数据不出库，模型多跑路”，让数据“可用不可见”，打破传统数据协作方式，实现数据应用与安全保护之间的平衡。

高性能图计算在金融安全、能源、搜索等领域有广泛应用前景，是人工智能领域的下一个高地，入选的“大规模图计算系统GeaGraph”的综合性能领跑全球。“基础软件领域的国产化不应只是低水平的替代，更不应该只是开源软件的‘换皮’，要学会‘从头构建先进的系统软件’。”中国工程院院士、清华大学计算机系教授郑纬民强调，“蚂蚁集团联合清华大学自主研发的GeaGraph是一个很好的例子：产、学、研结合，高校和科技领先企业共同突破技术难关并将其规模化应用。”

(责编：赵竹青、陈键)