原标题：十省农信社联合带货 消费助力乡村振兴

9月23日-30日，“农信十省联合带货，消费助力乡村振兴”活动在十家农信社的手机银行商城、微银行商城如火如荼开展。这是自去年以来，省级农信社的第三次联合带货行动，也是迄今为止规模最大的一次。

本次活动由北京农信、山西农信、内蒙古农信、江苏农信、湖北农信、广西农信、四川农信、贵州农信、云南农信、甘肃农信联合主办，农信银资金清算中心提供相应支付支持服务。

活动中，十家农信社各自推荐具有本地特色的农土特产，交叉上架到其他农信社的网上商城进行销售，用户每天在任意一家商城都能解锁一批高性价比的农产品。各省商城也都设计了具备吸引力的补贴活动，包括限时秒杀、百人拼团、第二件0.1元、专区满减、消费助农礼金等，在用好产品回馈用户的同时，礼赞丰收，接力助农。

这既是一次别开生面的“云端”农民丰收节庆祝活动，也是省级农村信用社加强协作，共同发挥“金融+电商+助农”优势，实现农产品跨省流通销售，打造联合品牌的一次成功尝试。

乡村振兴的关键在于产业兴旺。农信社作为服务“三农”的主力军，始终坚定不移贯彻落实党中央关于巩固拓展脱贫攻坚成果、实现乡村振兴有效衔接的决策部署。在农村产业振兴中至关重要的产品销售端，单靠一省农信之力难以做大做强，唯有通过多省联盟推广，整合产品资源、拓宽销售渠道，以外拓共生型的产销衔接方式，才能广泛开展农产品产销对接活动，促进各省的名特优品快速铺向全国，帮助农民增收致富，助力乡村振兴。

据了解，农信社联合带货活动今后还将陆续开展，并将积极探索更多的展现和参与形式。

(责编：赵竹青、陈键)