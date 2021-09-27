记者 朱灯花

汇款时要注意收款账户是否与合法机构的名称相一致。通过证监会、中国证券业协会等网站查询“投资网址”是否与合法证券机构的网址一致等。如遇诈骗行为应及时向公安机关报案。

9月24日，A股两市成交额连续46个交易日破万亿元。股票基金市场活跃，证券违法行为层出不穷，虚假宣传就是“蒙蔽人心”的诈骗手段之一，甚至出现不法分子冒用证监局、证券业协会名义实施虚假宣传进行欺诈。

监管层强调打击证券违法，投资者教育也很有必要。分析人士告诉《国际金融报》记者，需通过证监会、中国证券业协会等网站查询核实相关信息，汇款时要注意收款账户是否与合法机构的名称相一致。另外，投资者教育需要多主体共同参与承担，采用多种渠道和形式普及传播知识，围绕人民群众在进行投资时的难点、痛点、堵点着力。

冒用监管层名义

9月23日，天津证监局官网发文表示，近期发现有人冒用天津证监局名义，通过微信群等网络途径发布“中国证券监督管理委员天津监管局文件关于《XXX参与IBS机器人项目内幕交易》通知（证件颁发[2021/09/08][79号]）”等文件实施欺诈。请广大公众提高警惕，切勿上当受骗，如遇疑似诈骗行为请及时向公安机关报案。

无独有偶，证券业协会此前也特意发出声明，警惕假冒证券业协会名义进行虚假宣传活动。网络上有机构和人员假冒证券业协会名义举办所谓“中国首届股民培训中心成立新闻发布会”，并通过多家网站平台和自媒体公众号进行虚假宣传。对此，证券业协会强调从未成立过任何股民培训中心，也未举办过相关新闻发布会，相关培训信息以官网发布为准。

证监局和证券业协会均提醒广大投资者需提高风险防范意识，切实保护自身合法权益，警惕各类虚假宣传活动，谨防上当受骗。如遇疑似诈骗行为请及时向公安机关报案。

投资者如何辨真伪

那些实施虚假宣传的违法人员，将承担怎样的法律责任？

太琨律创始合伙人朱界平在接受《国际金融报》记者采访时表示，证券法第一百九十三条规定，违反本法第五十六条第一款、第三款的规定，编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场的，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足二十万元的，处以二十万元以上二百万元以下的罚款。违反本法第五十六条第二款的规定，在证券交易活动中作出虚假陈述或者信息误导的，责令改正，处以二十万元以上二百万元以下的罚款；属于国家工作人员的，还应当依法给予处分。

刑法第一百八十一条规定，编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息，扰乱证券、期货交易市场，造成严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。诱骗投资者买卖证券、期货合约罪是指证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，造成严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；情节特别恶劣的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

面对市场宣传信息，投资者如何辨别真伪，如果因为虚假宣传导致被骗该如何处理？

朱界平对《国际金融报》记者表示，投资者可以从以下几个方面进行判断：一是通过证监会、中国证券业协会等网站查询其是否已取得相应的证券业务资格。二是对一些以“证监局、证券业协会”名义发布的信息，需要到这些机构的官方网站上去核实。三是汇款时要注意收款账户是否与合法机构的名称相一致。通过证监会、中国证券业协会等网站查询“投资网址”是否与合法证券机构的网址一致等。如遇诈骗行为应及时向公安机关报案。

投资者教育任重道远

监管层一直强调打击资本市场违法活动。今年7月，中办、国办重磅发布《关于依法从严打击证券违法活动的意见》。为了更好落实文件重点任务，证监会近日也表示牵头成立打击资本市场违法活动协调工作小组，发挥好协调小组在重大案件协调、重要规则制定、重大问题会商、信息共享等方面的作用，不断健全工作机制，持续强化执法合力。

多位受访人士对记者分析，该文件内容再次强调打击证券违法行为，加大对违法违规行为的查处和惩罚，以及通过诉讼保障投资者利益。资本市场“严格化”对待违法违规乱象，这也是市场化的一面，而这需要法治化的匹配。

同时，投资者教育也至关重要。据证监会副主席阎庆民9月在第四届中小投资者服务论坛上透露，截至2021年7月底，参与资本市场的投资者已达1.9亿，投资者结构逐步改善，但占市场97%以上的中小投资者还处在成长成熟的过程中，投资者保护工作仍需不断加强。

去年，新证券法增设了“投资者保护”专章，就投资者民事赔偿等问题做出诸多适应我国国情的重大探索与制度创新。阎庆民表示，一年来，一系列改革措施和配套制度相继落地，取得积极进展。

据了解，证监会携手教育部门积极推动投资者教育纳入国民教育体系，目前，31个省市自治区累计在近5000所学校开展教学试点。2015年9月，证监会正式启动证券期货投资者教育基地建设工作，目前全国范围内投教基地已达199家。

此外，为落实打击证券违法任务，近期，上海证监局联合上海网信办开展涉非法证券期货活动网络信息专项整治工作，聚焦音视频、直播类、财经资讯类、聚合类等辖区重点网站，围绕证券法等法律法规及典型案例开展普法宣讲，提高互联网企业合法合规运营意识。同时督促指导各网络平台自查自纠涉非法证券期货经营风险，全面清理“股市黑嘴”“非法荐股”“场外配资”等违法违规信息，对平台公众账号运营者强化证券期货经营资质核验，不为非法证券期货活动提供便利，全力压缩场外配资、非法证券期货活动相关网络信息传播空间。

对于提高投资者教育方面有哪些建议？朱界平提出，第一，需要多主体共同参与，金融监管机构、协会、交易所、证券机构、银行等都应当承担起投资者教育的职能。第二，采用多种渠道和形式，用人民群众新闻乐见的形式去进行金融知识普及和传播。第三，从需求导向进行内容设计，围绕人民群众在进行投资时的难点、痛点、堵点着力。

(责编：罗知之、陈键)