记者 王媛媛

个人投资者门槛下调、积极引入机构投资者，保障了北交所的流动性。投资者适当性管理办法的发布，可以看到北交所制度建设正快速推进，预计北交所有望年内推出交易。

9月25日，北京证券交易所（下称“北交所”）开展第一次开市全网测试。按照计划，第二次全网测试定在10月9日。

刚刚过去的中秋节，券商很忙。“放假通宵加班，还是财富管理、信息技术、法律合规等好几个部门一起。规则来得挺突然，北交所的落地速度超乎预期。我们加班加点，赶工上线，做好对应的系统改造、客户的相关资质校验等工作。”某头部券商财富管理部人士告诉记者。

据记者不完全统计，目前至少已有中信证券、国泰君安、华泰证券、银河证券等近50家券商上线了北交所预约开通交易权限功能。

分析人士预计，北交所开户数或在332万户至789万户之间，相较当前规模将呈现几何级增长。至于开市时间，预计年内有望推出交易，11月前后开市的概率大一些。

彻夜加班赶工上线

9月17日，北交所发布《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）》，明确个人投资者准入门槛为开通交易权限前20个交易日日均证券资产50万元、同时具备2年以上证券投资经验，机构投资者准入不设置资金门槛。

同时，北交所表示，自规则发布之日起，投资者即可预约开通北交所交易权限。

消息一出，当时虽临近中秋假期，券商依然争分夺秒，连夜加班加点，从半夜或次日凌晨，乃至中秋假期期间，相继上线权限开通等相关功能。

“放假通宵加班，还是财富管理、信息技术、法律合规等好几个部门一起。规则来得挺突然，北交所的落地速度超乎预期。我们加班加点，赶工上线，做好对应的系统改造、客户的相关资质校验等工作。”某头部券商财富管理部人士告诉记者。

该人士进一步表示，系统准备就绪后，还要参加全行业的测试升级，测试结束后就可以正式受理业务申请。北交所交易权限开通申请，客户在中秋假期休市期间也可办理。

全国股转公司要求，技术系统上线后，各证券公司应于下一交易日（2021年9月22日）起按照最新投资者适当性业务规则进行数据报送和交易权限控制。

线上投教同步进行

据不完全统计，目前已有至少近50家券商对外公告上线相关权限功能，包括中信证券、国泰君安、华泰证券、广发证券、银河证券、海通证券、中信建投、招商证券、国信证券、光大证券等。

技术改造彻夜赶工的同时，多家券商还在自家的公众号上发布北交所相关推文，同步推进投资者教育。除了公示自家APP已全面支持预约开通北交所交易权限之外，其余类别投教推文主要还包括：

一文了解北交所、开通北交所交易权限条件、一图读懂北交所入市要求及办理流程、个人投资者风险必知、所内上市公司如何挑选等等。

关于权限开通区分的注意事项，广发证券相关负责人告诉记者，开通北交所权限，并不能参与现有精选层交易，投资者仍需满足开通新三板一类或二类投资者权限适当性管理条件；已开通新三板精选层交易权限，则自动平移至北交所，交易权限范围也将自动扩大到创新层股票。

国金证券相关负责人在接受《国际金融报》记者采访时表示，及时上线北交所交易权限开通服务，是公司落实国家战略的具体举措。后续将以上线北交所交易权限开通服务为契机，全面加强北交所及新三板相关服务，重点做好交易规则普及、投资者适当性管理、投资者风险教育等工作，加强针对北交所投资的咨询服务体系建设，依法依规引导符合条件的投资者科学、理性参与北交所及新三板投资。

预计11月前后开市

北交所合格投资者的门槛设定为50万元，与科创板门槛一致，相较之前精选层的100万元门槛有所降低。投资者规模或将明显扩大。

数据显示，截至2020年底，新三板个人投资者户数为165.8万户。截至2021年7月，门槛同样为50万元的科创板累计开户数已达789万户。

考虑到北交所“特精专新”的定位和吸引力，安信证券科创板及新三板首席分析师诸海滨预计，开通北交所户数或在332万户至789万户之间，相比现在有几倍的增长，预计创新层开户数也将有大幅度上涨。投资者户数叠加市场规模提升，精选层流动性有望迎来较大改善。

此外，交易规则落地后，北交所的开市时间，也引发市场广泛猜想。

开源证券总裁助理兼研究所所长孙金钜在接受本报记者采访时认为，个人投资者门槛下调、积极引入机构投资者，保障了北交所的流动性。投资者适当性管理办法的发布，可以看到北交所制度建设正在快速推进，预计北交所有望年内推出交易。

华北某券商新三板资深从业人士对记者预测时称，“11月前后开市的概率大一些，提早可能也会在十月下旬推出一个北交所成立的揭牌仪式，最晚应该不会晚于今年。”

(责编：罗知之、陈键)