人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

近50家券商“备战”北交所

记者 王媛媛
2021年09月27日08:33 | 来源：人民网－国际金融报　
小字号

个人投资者门槛下调、积极引入机构投资者，保障了北交所的流动性。投资者适当性管理办法的发布，可以看到北交所制度建设正快速推进，预计北交所有望年内推出交易。

9月25日，北京证券交易所（下称“北交所”）开展第一次开市全网测试。按照计划，第二次全网测试定在10月9日。

刚刚过去的中秋节，券商很忙。“放假通宵加班，还是财富管理、信息技术、法律合规等好几个部门一起。规则来得挺突然，北交所的落地速度超乎预期。我们加班加点，赶工上线，做好对应的系统改造、客户的相关资质校验等工作。”某头部券商财富管理部人士告诉记者。

据记者不完全统计，目前至少已有中信证券、国泰君安、华泰证券、银河证券等近50家券商上线了北交所预约开通交易权限功能。

分析人士预计，北交所开户数或在332万户至789万户之间，相较当前规模将呈现几何级增长。至于开市时间，预计年内有望推出交易，11月前后开市的概率大一些。

彻夜加班赶工上线

9月17日，北交所发布《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）》，明确个人投资者准入门槛为开通交易权限前20个交易日日均证券资产50万元、同时具备2年以上证券投资经验，机构投资者准入不设置资金门槛。

同时，北交所表示，自规则发布之日起，投资者即可预约开通北交所交易权限。

消息一出，当时虽临近中秋假期，券商依然争分夺秒，连夜加班加点，从半夜或次日凌晨，乃至中秋假期期间，相继上线权限开通等相关功能。

“放假通宵加班，还是财富管理、信息技术、法律合规等好几个部门一起。规则来得挺突然，北交所的落地速度超乎预期。我们加班加点，赶工上线，做好对应的系统改造、客户的相关资质校验等工作。”某头部券商财富管理部人士告诉记者。

该人士进一步表示，系统准备就绪后，还要参加全行业的测试升级，测试结束后就可以正式受理业务申请。北交所交易权限开通申请，客户在中秋假期休市期间也可办理。

全国股转公司要求，技术系统上线后，各证券公司应于下一交易日（2021年9月22日）起按照最新投资者适当性业务规则进行数据报送和交易权限控制。

线上投教同步进行

据不完全统计，目前已有至少近50家券商对外公告上线相关权限功能，包括中信证券、国泰君安、华泰证券、广发证券、银河证券、海通证券、中信建投、招商证券、国信证券、光大证券等。

技术改造彻夜赶工的同时，多家券商还在自家的公众号上发布北交所相关推文，同步推进投资者教育。除了公示自家APP已全面支持预约开通北交所交易权限之外，其余类别投教推文主要还包括：

一文了解北交所、开通北交所交易权限条件、一图读懂北交所入市要求及办理流程、个人投资者风险必知、所内上市公司如何挑选等等。

关于权限开通区分的注意事项，广发证券相关负责人告诉记者，开通北交所权限，并不能参与现有精选层交易，投资者仍需满足开通新三板一类或二类投资者权限适当性管理条件；已开通新三板精选层交易权限，则自动平移至北交所，交易权限范围也将自动扩大到创新层股票。

国金证券相关负责人在接受《国际金融报》记者采访时表示，及时上线北交所交易权限开通服务，是公司落实国家战略的具体举措。后续将以上线北交所交易权限开通服务为契机，全面加强北交所及新三板相关服务，重点做好交易规则普及、投资者适当性管理、投资者风险教育等工作，加强针对北交所投资的咨询服务体系建设，依法依规引导符合条件的投资者科学、理性参与北交所及新三板投资。

预计11月前后开市

北交所合格投资者的门槛设定为50万元，与科创板门槛一致，相较之前精选层的100万元门槛有所降低。投资者规模或将明显扩大。

数据显示，截至2020年底，新三板个人投资者户数为165.8万户。截至2021年7月，门槛同样为50万元的科创板累计开户数已达789万户。

考虑到北交所“特精专新”的定位和吸引力，安信证券科创板及新三板首席分析师诸海滨预计，开通北交所户数或在332万户至789万户之间，相比现在有几倍的增长，预计创新层开户数也将有大幅度上涨。投资者户数叠加市场规模提升，精选层流动性有望迎来较大改善。

此外，交易规则落地后，北交所的开市时间，也引发市场广泛猜想。

开源证券总裁助理兼研究所所长孙金钜在接受本报记者采访时认为，个人投资者门槛下调、积极引入机构投资者，保障了北交所的流动性。投资者适当性管理办法的发布，可以看到北交所制度建设正在快速推进，预计北交所有望年内推出交易。

华北某券商新三板资深从业人士对记者预测时称，“11月前后开市的概率大一些，提早可能也会在十月下旬推出一个北交所成立的揭牌仪式，最晚应该不会晚于今年。”

(责编：罗知之、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
携程孙波：利用数字技术完善服务 构建新营销发展模式
　　人民网乌镇9月26日电 （记者许维娜）“最近两年受到疫情的影响，旅游行业确实发生了较大的变化，我们和合作伙伴也都处在适应性的阶段。这个阶段中，数字化对我们的帮助是非常大的。…
以会展产业助力转型升级 中铁会展公司挂牌成立
　　人民网北京9月26日电 （记者栗翘楚）会展业作为现代服务业的重要组成部分，在我国经济社会发展中发挥着重要作用。近年来，中国会展业逐步走向世界会展业的舞台，以中国国际进口博览会、中国国际服务贸易交易会等重大会展活动为代表的会展经济迅速崛起。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部