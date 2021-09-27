记者 曹韵仪

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目前大额存单转让尚处于试点阶段。未来随着商业银行宣传力度进一步加大，会有越来越多持有大额存单的客户通过线上转让的方式，增强自身资金的流动性。

大额存单不香了？记者近日调查采访发现，三季度以来，各银行大额存单的最高利率停留在3.55%，以往动辄4.0%的高收益率不复再现。同时，各大银行开启了大额存单的新玩法，相继开通线上转让功能，提高流动性。

存款利率持续下降

“现有仅柜台销售的大额存单，3年期一次性付息，20万元起，利率是3.55%。”某股份行的理财经理告诉记者。

融360大数据研究院统计数据显示，3年期存款平均利率持续3个月下跌，大额存单多数期限平均利率下跌。

“现在利率就3.55%，别的没了，利率都在往下走。”另一位理财经理告诉记者，“三季度不会有更高的利率了，可以看看年底的。”

此前大额存单的利率稳定在4.0%左右，如此火热的利率额度在半天就被抢完，并附上限制条件比如仅限新资金购买。但随着利率下滑，大额存单的抢手程度也随之递减。相比以前一两天内额度便被抢空的热情，现在的大额存单额度可以飘一两个月仍未售罄。

3个月前，存款利率自律上限优化的确定方式落地，将原有存款基准利率一定倍数形成的存款利率自律上限，改为在存款基准利率基础上加上一定基点确定。多家银行此前明确下调1年期以上定期存款利率。

数据显示，新的存款利率报价方式影响最大的是长期存款利率，尤其是3年期存款利率，新规出台之后，3年期存款平均利率持续三个月下跌。

据融360数字科技研究院监测的数据，2021年8月大额存单发行数量为367只，环比增长18.77%。新发的大额存单和7月份相比，除2年期大额存单平均利率环比上涨0.9BP（基点），其它期限平均利率均环比下跌，其中3个月、6个月、1年、3年、5年期平均利率分别环比下跌3BP、2.8BP、1.1BP、0.1BP、2.5BP。

“在大额存单降低的当下，如果客户想要锁定一段时间收益，可以考虑配置中长期保本产品。”上述客户经理向记者推荐。

融360大数据研究院分析师刘银平表示，受存款利率报价方式调整影响，长期存款利率大幅下降，预计2021年下半年银行存款成本会继续走低，银行净息差下跌趋势或将放缓。为了优化存款结构，银行将继续压降高成本存款产品的量价水平，结构性存款规模或继续小幅下降。

开启大额存单转让

近日，农业银行加入大额存单转让的大军。

“第一步：登录农行掌银进入首页点击‘存款’；第二步：选择‘大额存单’；第三步：购买‘可转让’的大额存单产品；第四步：转让时，点击‘持有产品’；第五步：选择要转让的可转让大额存单产品，点击底部‘我要转让’，这样就转让挂单成功了。您可在转让产品区及‘我的挂单转让’中看到这款产品了。”只需几步，便可转让成功。

记者浏览市面上的大额存单后发现，越来越多的银行开启转让服务。“买方提前变现，获得比提前支取更高的收益。卖方获得让利，存期更多，收益更高。”某行介绍道。

比如，招商银行在售的10款大额存单皆可转让，期限在3个月到3年内，利率由1.65%至3.55%。但并不是所有的大额存单都可转让。以农业银行为例，需阅读《中国农业银行个人大额存单转让服务客户协议》，该行在售的大额存单产品有10余款，期限在1个月至3年之间，起存金额从20万元至800万元不等，产品利率在1.7%到3.35%之间。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林表示，开通大额存单线上转让功能主要是给客户提供便利，为客户提供变现渠道。大额存单期限固定，而企业或者个人遇到突发事件需要变现时，往往会损失利息。所以，通过大额存单转让功能来促进个人或企业间自发交易，可以减少利率损失，也让银行可以获得存单保障。

目前，浦发银行、工商银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行等银行都已开通大额存单线上转让的业务。

中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英指出，目前市场上大额存单的交易对手相对较少，整个大额存单转让的流动性也会受到限制。但商业银行推出大额存单线上可转让业务能够使客户资金流转更高效，目前大额存单转让尚处于试点阶段，客户还不太熟悉，未来随着商业银行宣传力度进一步加大，会有越来越多持有大额存单的客户通过线上转让的方式，增强自身资金的流动性。

(责编：罗知之、陈键)