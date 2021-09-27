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“科技向善”是互联网发展的国际共识

2021年09月27日08:33 | 来源：科技日报
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原标题：“科技向善”是互联网发展的国际共识

“互联网媒体融合性趋势凸显，网络基础设施建设投入力度加大，网络法治建设进程不断提速，世界主要国家和地区推出有关供应链安全、数据安全、个人信息保护等系列法律法规和政策性文件，平台反垄断监管不断强化。”9月26日，2021年世界互联网大会乌镇峰会在浙江乌镇召开，当天发布的《世界互联网发展报告2021》《中国互联网发展报告2021》全面展示了互联网发展的最新态势。

中国网络空间研究院院长夏学平介绍，《世界互联网发展报告2021》对48个世界主要国家的互联网发展状况进行了综合评估，涵盖五大洲的主要经济体和互联网发展具有代表性的国家。一年来，网络空间国际秩序加速重塑，关键领域加快布局，国际数字规则制定成为竞争博弈的焦点。“数字抗疫”成为各国政府数字化管理和服务的重中之重。

回顾国内，数字经济在国内国际双循环中发挥了日益重要的作用，信息领域技术研发不断推进，数据要素市场稳步发展，数字社会、数字政府建设持续推进，信息惠民为民新成果持续涌现。网络安全保障体系和能力建设不断加强，网络空间法治化建设全面推进并取得积极进展，平台经济治理体系逐步建立健全。

“一年来，我们注意到，有关部门在涉及未成年人的在线教育培训行业、文化娱乐行业等领域重拳出击。国家互联网信息办公室发布一系列重要举措，涉及平台经济、教育培训、信息安全等方面，得到了全社会积极、热烈的响应。”夏学平表示，相关措施也是各国通行的做法，世界各国都在深化平台治理，算法治理成为各国家平台治理的重要组成部分。

《世界互联网发展报告2021》分析认为，未来，世界各国应坚持将互联网作为人类的共同家园，强化网络空间命运共同体的理念，以更加积极的态度共同应对网络空间的风险挑战，共同构建和平、安全、开放、合作、有序的网络空间。（记者 江耘 崔爽 吴纯新）

(责编：赵竹青、陈键)

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