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四季度消费将延续平稳恢复态势

冯其予
2021年09月27日08:36 | 来源：经济日报
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原标题：四季度消费将延续平稳恢复态势

在26日举行的新闻发布会上，商务部消费促进司副司长王斌表示，消费回升的总体势头没有改变。10月份乃至整个四季度消费仍将延续平稳恢复态势。预计全年社零总额有望达到44万亿元，比2020年增长12.5%左右。

谈及8月份社零总额增速出现回落，王斌认为，一方面是受近期疫情、汛情等短期、局部因素影响，另一方面是由于去年8月份以后消费回升，数据基数不断提高。下一步，商务部将扎实推进促消费工作。抓住消费旺季有利时机，组织开展商旅文体融合、线上线下结合、城乡区域联动的各类促消费活动，进一步提升市场人气，释放消费潜力。

国庆假期即将来临，王斌表示，今年国庆期间消费市场将呈现繁荣稳定发展态势，生活必需品市场供应充足、品种丰富、价格平稳。与往年相比，今年国庆消费将凸显四大趋势：一是本地消费、周边消费、居家消费将成新热点；二是绿色消费、智能消费、健康消费更受青睐；三是个性化、品质化需求增加，中高端消费热度不减；四是线上线下加快融合，体验式、场景化消费需求将不断提升。

为更好促进城市消费，商务部正在实施“城市商业提升行动”。商务部流通发展司副司长尹虹表示，今年以来商务部组织开展“老字号嘉年华”活动100余场，直接销售额超12亿元。下一步，将完善促进老字号发展的政策措施，不断激发老字号创新活力，推出更富时尚元素，符合国潮消费需求的新产品、新服务和新场景。

(责编：罗知之、陈键)

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