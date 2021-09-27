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国务院国资委相关负责人表示——

要处理好稳增长和防风险的关系

本报记者 周 雷
2021年09月27日08:37 | 来源：经济日报
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原标题：要处理好稳增长和防风险的关系

近日，在山东济南举行的中国企业论坛上，企业防风险成为热点话题。国务院国资委、全国工商联有关负责人均就此发声。

全国工商联副主席李兆前表示，近段时间一些大型企业出现流动性困难，爆发债务违约，原因多种多样，但资金链安全管理不到位、突发性困难应对手段不足是重要原因，教训十分深刻。处理好稳增长和防风险的关系，是政府、金融部门和企业共同的责任。

“当前，我国发展面临的内外部环境比历史上任何时候都要复杂，企业也将进入各类矛盾和风险易发多发期，各种风险因素明显增多。”国务院国资委副主任谭作钧表示，要切实防范重大风险，筑牢新发展格局基石。要统筹发展和安全，处理好稳增长和防风险的关系，坚持底线思维和问题导向，用好发展成果，增强防控风险能力，推动企业行稳致远。

谭作钧指出，加强重点领域风险防控，既要有防范风险的先手，也要有应对化解的高招，突出防范债务、投资、国际化经营、安全环保等风险。国资委建立央企金融业务监管制度体系和金融业务信息系统，不断加强金融业务风险防范，着重强化法治建设，保障企业依法合规经营，深化对各类风险的评估研判，实现重要产业、基础设施、战略资源、重大科技等关键领域安全可控，增强产业体系抗冲击能力。

国务院国资委研究中心发布的《中央企业高质量发展报告（2021）》显示，2020年末，中央企业平均资产负债率为64.3%，圆满完成国务院确定的“三年降两个百分点”的目标；中央企业带息负债比率38.5%，同比下降0.6个百分点。国资央企健全信用保障机制，建立债券风险防范机制，建立信用保障基金，并通过信息化、智能化手段加强资金管理。

李兆前强调，广大企业要统筹发展与安全，将企业安全融入国家安全的大局。一是要维护资金链的安全，资金链安全事关经济金融稳定大局。二是要维护产业链安全。我国补上重点领域供给短板、解决技术“卡脖子”问题，都需要企业发力科技创新。三是维护数据安全。保护好数据主体权益，维护好国家信息安全，企业才能实现健康可持续的发展。

(责编：罗知之、陈键)

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