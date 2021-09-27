原标题：隐私计算打造资金监管新范式

近年来，各种“跑路门”“倒闭门”现象频频出现，不仅给公众带来财产损失，也严重影响社会稳定。今年4月《民办教育促进法实施条例》对教育培训机构的资金监管提出严格要求。在资金监管过程中，如何通过数字化监管提高资金监管效率成为业内探索的方向。

近期，大湾区珠海市银政数据安全融合资金管理项目成功落地，为资金安全有效监管提供了一种新模式。该项目上线试运行一周以来，平台已安全保障托管资金规模超过20万。项目的独特之处是采用隐私计算技术，安全融合政府部门、培训机构、金融机构多方数据，实现精准有效资金监管。

据了解，该技术由全球唯一华裔图灵奖获得者姚期智院士提出，基于密码学理论，使多个非互信参与方，在数据相互保密的前提下，对任意函数进行计算，实现数据的“可用不可见”“可控可计量”。近期，珠海市也率先在国内出台首个隐私计算应用专项政策文件，提出培育一批基于隐私计算的数据应用场景，在保护各参与方数据隐私的前提下，促进多方数据可信协同，打破数据孤岛，释放数据价值。

在珠海市基于隐私计算技术的资金管理探索实践中，珠海政务数据管理局和工商银行共建了隐私计算平台（多方安全计算平台），并与珠海交通管理局、驾培机构多方合作、协同利用数据。学员直接将预付培训费用缴存至驾培机构在工商银行开设的监管账户中，当学员通过各科目考试后，驾校向工商银行发起资金划拨申请，银行再以密文形式向政府部门发起学生驾考结果查询，并以此为依据决定是否将费用清算给驾校。如此一来，银行能够在保护用户隐私的前提下加强机构资金过程性管理，防范培训机构“跑路”风险，从而开辟了资金监管的新范式。（张海洋）

(责编：赵竹青、陈键)