原标题：我国广电节目传输卫星进入秋季“日凌”期，电视画面或受影响

新华社天津9月26日电（记者周润健）电视机前的观众朋友们注意了！9月26日至10月16日，用于我国广播电视节目传输的卫星将进入秋季“日凌”期，卫星广播电视节目接收会受到“日凌”影响，电视画面可能会短时出现“马赛克”“雪花”“黑屏”甚至信号中断的情况。

所谓“日凌”，是卫星的通信信号受到太阳强大辐射干扰的自然现象，发生在每年“春分”和“秋分”前后。“在此期间，太阳直射地球赤道。从地面上看，这段时间里太阳每天东升西落的过程中，会划过卫星所在的位置附近，太阳强大的电磁辐射会对卫星信号造成强烈的干扰，从而使接收的信号质量下降，导致电视画面出现图像、文字不清晰，‘马赛克’‘雪花’‘黑屏’甚至信号中断的情况。”天津市天文学会理事、天文科普专家修立鹏说。

修立鹏表示，“日凌”是一种自然现象，不能避免，它每次持续的天数和每天持续的时间长短，会根据地面站的地理位置和天线的大小的不同而不同，不过一般不会持续太长时间，每天出现5至10分钟，且发生在中午前后。“日凌”现象不会损坏电视机，也不会对人体健康造成危害，公众不用担心。

国家广播电视总局近日发布了2021年全国主要城市秋季卫星“日凌”时间预告。预告指出，2021年9月26日至10月16日，用于我国广播电视节目传输的卫星将进入“日凌”期，并公布了“中星6A”“中星6B”“中星6C”“中星9号”“亚太5C”“亚太6C”“亚洲6号”“亚洲7号”等卫星在国内主要城市的“日凌”时间。

“提前预告后，广播电视节目传输卫星的各家运营商可以采取相关措施加以解决，比如通过其他卫星工作等。”修立鹏说。

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