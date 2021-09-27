周琳

原标题：新基金市场冷热不均

进入9月以来，公募新基金发行市场结构分化日趋明显。从数量和规模看，新基金发行依旧火热。中信建投证券统计显示，9月10日至9月21日，国内市场共新成立基金101只，募资规模为786.01亿元，其中，新成立的混合型基金数量占比最高，达45.54%，新成立混合基金的资管规模占比达48.67%。相比此前（9月4日至9月9日），近期（9月10日至9月21日）新成立基金数量增加2只，基金规模增加78.62亿元。分类型看，9月10日至9月21日期间，共发行42只新基金，其中，股票型基金8只，混合型基金16只，债券型基金11只以及FOF基金7只。

与新发基金的火热相比，9月中旬以来由于市场持续调整、基金净值出现大跌等因素，导致多只新基金接连公告募集失败。9月10日，华泰保兴稳健配置三个月持有期混合型FOF公告称，因未能满足基金合同规定的备案条件，基金合同未能生效，成为今年以来首只募集失败的FOF基金；9月16日至9月18日，新沃竞争优势混合型基金、大成元祥添利债券基金、中融内需价值一年持有期混合基金接连发布公告称发行失败。截至9月22日，今年以来已有24只基金募集失败，涵盖各种类型产品。其中，有6只中长期纯债基金、1只短债基金、2只二级债基。

金牛理财网分析师宫曼琳认为，基金发行失败有几方面原因：一是部分中小公募基金公司或次新公募基金公司的营销渠道能力不强，未能纳入商业银行的销售“白名单”，基金就会面临发行失败的风险；二是部分公募发行的产品同质化严重，缺乏资产管理特色，也会对资金失去吸引力；三是部分公募在管的同类基金，历史业绩不够好，也会导致同类新基金发行遇冷。

中信建投证券研究员丁鲁明表示，基金募集失败与基础市场走势也有关系。进入第三季度，权益市场波动明显加大，9月10日至9月21日，A股市场的有色金属、钢铁、电子元器件等板块下跌靠前，涨幅居前的行业分别为石油石化、基础化工、医药、电力公用、农林牧渔。市场风格的变化带来部分权益类基金、主题基金业绩回撤明显，也不利于公募基金营造良好的发行环境。

除了市场的影响因素外，新基金募集成功与否，也与基金公司自身的业务条线情况、小微基金数量占比、基金公司的战略规划等存在关联。中信保诚养老2035三年（FOF）基金经理李争争认为，一般来说FOF基金的成功发行需要满足认购人数、规模、募资时间等要求，从实践看，规模份额不达标通常是基金募集失败的主要原因之一。此外，投研团队经验不足、销售渠道支持力度不够、投资者对产品了解有限等都可能导致基金发行不顺利。

“震荡市场下新基金发行冷热不均属于正常现象，也是行业发展呈现马太效应的表现。未来，随着财富管理市场的竞争加剧，基金管理人应继续适应市场变化，在居民财富管理竞赛中锤炼自身投资和研究能力，这样才能赢得市场和投资者信任。”宫曼琳说。

(责编：赵超、陈键)