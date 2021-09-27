银 晟

原标题：“13香”到底香不香

新面市的iPhone13硬件与芯片性能有所提升，但有些亮点国产品牌手机早已应用。苹果手机自诞生伊始，突破性创新备受消费者喜爱，新技术的应用颇为大胆，如今每次“上新”在新技术应用上却像“挤牙膏”。这样的商业策略，或许带给国产手机品牌更多机遇。

近日iPhone13正式发布，已有不少消费者拿到了新品。今年这一系列的手机被“果粉”戏称为“13香”。新面市的苹果手机真的香吗？其实还有待具体分析。

苹果手机的A系列芯片是消费者最关心的升级迭代项目。苹果称，今年的A15芯片基于5纳米工艺制造，CPU整体性能提升50％，GPU相比前代性能提升30％，结合其他硬件与芯片的性能表现，相比于上一代不可谓不香，而且价格还便宜。从这个意义上讲，消费者给予它“13香”的称号，可谓受之无愧。但据国外权威半导体产业媒体SemiAnalysis报道称，根据晶体管总数、芯片尺寸和其他指标对A15进行初步芯片分析后，没有发现CPU的重大改进。苹果使用的是去年内核的修改版本，而不是新的CPU内核。再看苹果宣传的其他亮点，如120赫兹高刷新率屏幕，其实在国产品牌手机上早已应用；解决“刘海儿”问题的屏下隐藏摄像头技术，OPPO、小米正在开发、应用。从这个意义上讲，相对于其他品牌的手机而言，“13香”的称号可能就立不住了。

评价一款产品的好坏，其公司股票在资本市场的反应也是一个强有力指标。发布会当日，苹果股价收跌近1%，报价为148.12美元，盘中一度跌超1.5%。这或许能够说明一些问题。

苹果从一个敢于发布划时代升级产品的公司，到如今成为“挤牙膏”式升级的公司，原因可能有二：

一是担心新技术的使用带来潜在用户的体验降低。如当年iPhone5s天线的更新，就被用户指责体验差。这些年用户体验倒是上来了，但是更新也确实相对减少了。对于新技术成熟应用的观望，使得苹果公司在创新上选择了保守策略。现在苹果手机选择使用其他厂商应用成熟的技术，这样既不会降低用户体验，又能满足用户的更新需求，应当说，不失为一种稳重的商业选择。

二是成本的考量。新技术在诞生初期往往良品率不高，如果再遇到软件适配问题，产品可能会召回重造。而选择市场成熟技术，既可以提高良品率和降低生产成本，又能保证功能应用的完善，还可降低销售价格。价格下来了，质量上去了，苹果手机的市场份额就会进一步扩大，从而增加收益。这样的成本考量，意味着苹果手机已经从创新型科技产品转型为注重市场的电子消费型产品。

回顾苹果手机诞生伊始，志在创新不在市场份额，其突破性创新备受消费者喜爱，新技术的应用颇为大胆。这样的导向，让苹果一度成为“被抄作业”的对象。反观如今苹果的商业模式，却变成了“抄作业”的那个孩子。单纯地看，在占领市场份额和增强用户黏性上，这一商业策略也无可厚非。

对于国产手机品牌而言，苹果的保守意味着新的机遇。

近几年，OPPO开发了屏下隐藏式摄像头，不断提升屏幕占比；vivo率先采用了屏幕指纹技术，让指纹识别更加精准；OPPO和华为都用自主研发平台开发了快速充电技术，提升了手机充电的速率和续航能力；华为更是以麒麟系列芯片，探索了芯片设计制造这一核心领域。这些拥有自主知识产权的国产品牌，以一系列技术创新实现了迅速崛起。走上自主创新道路的国内各大手机厂商，正在以市场占有率和利润回馈证明创新战略的正确性和重要性。企业的长期发展最终要靠科技研发、商业模式和产品服务，国产手机品牌应抓住机遇大胆创新、应用创新，久久为功，必见成效。

(责编：赵超、陈键)