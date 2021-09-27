王林

原标题：站在乌镇 眺望未来

一年一度的世界互联网大会乌镇峰会，9月26日在浙江乌镇开幕。在新冠肺炎疫情尚未终结、世界经济发展态势仍不确定的当下，这是少数仍然正常举行的国际互联网盛会之一。

数字经济正成为我国经济社会发展的澎湃伟力。我国已建成全球最大的信息通信网络，网民规模达10.11亿，移动网络速率在全球139个国家和地区中排名第四，5G标准必要专利声明数量位列全球首位。

但与此同时，数字鸿沟、平台垄断、数据安全等一系列新的问题也逐渐凸显，有关部门正陆续采取措施。在这样的背景下，本次大会的主题“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”显得尤为贴切。

“迈向人与万物智能互联的世界”

“我们正快速迈向人与万物智能互联的世界。”高通公司总裁兼CEO克里斯蒂亚诺·安蒙在开幕式上通过视频形式亮出观点：5G时代，网络连接将像电力一样随处可用，这将形成全新的商业模式、服务和收入来源。

安蒙所领导的高通公司，是当今规模最大的5G手机芯片提供商之一。在他看来，各类信息技术的快速发展，将推动数十亿的智能设备出现，并影响几乎所有行业，极速的5G连接，高性能、低功耗的移动计算及终端AI等多项技术将加速云计算业务增长。

从2018年开始，多家中国智能手机厂商与高通公司共同启动“5G领航计划”。根据市场调研机构Counterpoint的数据，自“5G领航计划”启动以来，中国前五大智能手机厂商在全球的出货量，已占到全球市场的三分之一以上。

“我们认为，中国最近发布的《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》是将5G引入主要行业、改善消费者生活的积极举措。”安蒙说，高通已经与众多中国公司建立起广泛且持久的合作伙伴关系，当前智能网联边缘带来了无限可能性，当中美两国企业齐心协力推动创新并取得辉煌成就时，这些可能将得以完美实现。

高通公司曾委托市场调研机构开展的一项研究预测，到2035年，中国的5G价值链将贡献近100亿元的经济价值，并创造近1300万个就业机会。一个快速发展的数字经济时代就在眼前。

“携手共同寻找解决方案”

随着信息技术的不断发展，与之相对应的规则也越来越复杂，但唯一不变的就是加强合作。

在本次乌镇峰会上，清华大学公共管理学院院长江小涓引述了一组数据：2000年，全球个人技术发明和团队合作发明大致各占一半；2010年，全球38.7%的技术发明来自个人发明者，61.3%的发明来自团队合作发明；2017年，个人发明占全球发明的比重下降到了32.3%，有67.7%的发明来自协作创新。

江小涓曾担任国务院副秘书长，长期从事经济研究工作，对经济分工合作的理解尤为深刻。在她看来，中国在跨国共同研发网络中的贡献率在持续增长，而前沿技术大多是由多国共同研发的，理应由这些国家共同注册专利，共同分享收益。

如今，疫情尚未完全终结，世界经济又出现新的变数，不少国家和企业都面临着新的挑战。“在这个关键时刻，随着我们逐渐摆脱疫情困扰，我们所有人应携手共同寻找解决全球问题的方案，这比以往任何时候都更重要。”思科董事长兼CEO罗卓克通过视频表示。

作为全球网络通信巨头，思科公司在过去的30年深度参与了中国的发展进程。罗卓克观察到，自新冠肺炎疫情暴发以来，企业和政府比以往任何时候都更加依赖科技及其带来的可能。“我们认为，推动国家层面的数字化建设，是提振经济、完善政府和改善人民生活的良机”。

今年，思科公司也有项目入选本次大会的“携手构建网络空间命运共同体最佳实践”案例集。“对此，我们深感荣幸。”罗卓克认为，科技正在发挥前所未有的重大作用，而稳定、牢固的中美关系不仅对两国有益，而且惠及全球，思科将继续尽力成为中美建设性合作的典范。

上科技高山 下数字化蓝海

蓝图已经绘就，未来该怎么走？在本次大会上，不少互联网企业的负责人都提出了自己的想法。

蚂蚁集团董事长、CEO井贤栋坦言，蚂蚁集团和整个互联网行业一样，都受益于时代的发展。而到了今天，从业者必须思考3个问题：什么样的数字化是需要的？哪些数字化领域应该重点完善？数字化带来的好处显而易见，带来的问题应该如何解决？

在井贤栋看来，近期国家对互联网发展提出一系列的政策指引和要求，核心之一就是要构建开放共享的数字生态，实现要素的流动循环、竞争的良性有序、创新的持续活跃。“这些决策部署非常及时和重要，提醒我们这些从业者不要被竞争扰乱，而是回到互联网最初的本质上来”。

业内普遍将过去10年视为互联网的上半场，即消费互联网阶段，主要是吃喝玩乐、衣食住行等消费领域的数字化。但这个过程中也出现了不少问题，360集团创始人、董事长周鸿祎直言，一些互联网企业在发展过程中出现了只顾挣钱、平台垄断、资本无序扩张等问题。“比如总是惦记着老百姓兜里的三瓜两枣、热衷于‘私域流量’、搞垄断收‘过路费’、打着颠覆传统行业的旗号盲目进入许多陌生领域等”。

展望未来，周鸿祎认为，互联网的下半场应该是产业的数字化，互联网企业的定位也在变化，“科技报国”应该是互联网企业的新定位和新使命。他呼吁，互联网企业应该担当起新时代的“上山”“下海”任务——上科技高山，下数字化蓝海。

“所谓‘上山’，就是响应国家号召，发展国家急需的硬科技，勇当主角，攀登科技高峰。所谓“下海’，就是投身产业数字化的蓝海，甘当配角，服务于政府、城市和传统产业数字化转型。”周鸿祎解释说。

在他看来，互联网企业应该主动把企业发展和国家战略保持一致，发挥优势，科技报国，自觉投身于建设网络强国和数字中国的伟大事业中。此外，互联网企业还要抛弃打败传统企业、取而代之的想法，应该放低身段，甘当配角，用技术、人才、资金支持传统企业，把“互联网思维”转变为“数字化思维”。

(责编：赵超、陈键)