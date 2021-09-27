许舜达、黄筱

原标题：“聪明”住所“善解人意”，智能设备“飞”入寻常百姓家

“叮咚、叮咚”，正在上班的王先生收到手机提示，家中有人到访。打开专门的App，王先生直接与对方建立远程视频通话，在确认对方是自己预约的钟点工后，他点击开门图标，远程为其打开了家门。

智能门锁为王先生带来的便利不止这些。从解决忘带钥匙问题，到电子门铃、远程视频开门，再到安全视频监控，智能门锁为他带来便捷的同时，也提供了更安全的守护。

从特色酒店到普通住宅，如今越来越多的智能设备开始进入千家万户、融入家庭日常，人们的住所越来越“聪明”，智慧生活触手可及。

一张智能电动床，通过头脚部升降、震动按摩等助眠功能，配合手机App智能操控，与智能电动床联动实现一键助眠、瑜伽助眠、打鼾干预等功能，帮助用户放松解压，缓解打鼾，快速入眠。

聚焦“睡不着”“睡不好”“睡得健康”三个睡眠场景的麒盛科技公司，今年带着他们的上述新产品再次参展世界互联网大会“互联网之光”博览会，将物联网、大数据与云端算法结合，为用户提供科学睡眠解决方案。

“放平靠背”“升高脚踏”，不需要遥控或者按键，沙发就能“听懂”指令，自动调节成主人希望的模式。这是浙江派森智能家具有限公司研发的一款智能沙发，它还配备了手机充电接口、音响、AR语音系统等功能。五年前还在从事传统海绵生产的陈建明，在智能家居的赛道为企业开创了新路子，短短几年内，派森智能家具从年产值不足1000万元，到如今实现超2亿元。

智能设备不仅让居家生活更加便利和舒适，也改变了社区的一些传统生态。位于浙江嘉兴桐乡的凤鸣街道环南村，通过“智慧旅馆”平台打造了出租房精准管理新模式。在环南村的“智慧旅馆”平台上，可以看到整个小区的三维立体图，每栋房屋不仅都有编号，且出租房屋数量、租住人员信息、商铺业态、人车流动等状况都一目了然。

“现在普通的居民，也能感受到乌镇世界互联网大会的溢出红利。”环南村党总支书记姚建忠介绍。

(责编：赵超、陈键)