林光耀、张璇

原标题：“外卖在线”数字化监管外卖，“阳光厨房”护舌尖安全

下班回家，来自浙江省台州市天台县的上班族李慧琴熟练地打开外卖软件，完成点单后，她进入“阳光厨房”界面，转身变成了一名“云监工”。

下油、炒菜、起锅、打包……透过手机屏幕，外卖制作的全过程尽收眼底。“以前都是看图下单，外卖制作环境到底如何，心里没底，难免担心。如今外卖后厨不再是‘黑箱’，吃起来也放心多了。”李慧琴说。

让“阳光厨房”成为现实，正是得益于浙江推出的“浙江外卖在线”。在平台经济迭代迅速、新技术应用对政府治理带来挑战的现实处境下，“浙江外卖在线”的上线，不仅让消费者吃得更放心，也显示出数字化监管正发生深刻变革。

数据显示，上线两个月有余，通过打通多部门数据，“浙江外卖在线”已完成浙江省29.3万家外卖商家的主体信息核验，建立骑手档案35.3万个，接入“阳光厨房”8.9万家，推动6.4万商户启用“食安封签”，实现了网络餐饮从后厨到餐桌、从加工到配送、从商家到骑手的全链条闭环管理。

“浙江外卖在线”的“AI抓拍”功能可以对后厨环境和人员行为进行自动巡检和风险判别。截至目前，通过该功能，浙江省市场监管部门实时发现并处置了外卖后厨经营中存在的违规问题超5000个。

为了能在“阳光厨房”中展示商家形象，天台县老上海馄饨店老板林金勇加装监控的同时，还改善了厨房环境卫生状况。“没想到，透明的后厨带来了源源不断的生意，安装‘阳光厨房’新系统后，流量上得很快，现在的日营业额比过去增加了1000多元。”林金勇说。

杭州外卖骑手李辰也感到了变化，“因为商家使用了‘食安封签’，包装更严实了，消费者收到货就能一眼看出餐品是否被开封过，对骑手也是一种保护。”

浙江是网络餐饮消费大省，今年上半年，全省网络餐饮消费额超300亿元，订单量超8亿单。目前，浙江省日均销量10单以上外卖商家均已接入“阳光厨房”，“阳光厨房”商家订单量占全省外卖总订单量的75%以上。

“我们计划在2022年实现全省外卖商家‘阳光厨房’全覆盖。”浙江省市场监管局网监分局局长金翔说。

(责编：赵超、陈键)