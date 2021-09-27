邹多为

原标题：国际机构何以继续投下中国经济信任票

受疫情、汛情、基数等多重因素叠加，近段时间中国部分月度经济指标同比增速略有回落，于是一些以博眼球为目的的西方媒体再次唱空中国，声称“中国经济失去引擎地位”。

究竟该怎么看当前中国经济？连日来，包括亚洲开发银行、经济合作与发展组织在内的多家国际专业机构不约而同亮出答案，继续把中国2021年经济增速预测值保持在亚太地区乃至全球领先水平。这一信任票的背后，是对中国经济韧性和潜力不变的信心。

9月22日，亚行在更新版旗舰报告《2021年亚洲发展展望》中，继续保持2021年中国经济将同比增长8.1%的预测。一天前，经合组织发布最新报告，也维持此前中国经济增速将达到8.5%的预测。此前世界银行、国际货币基金组织、联合国贸易和发展会议等国际机构也纷纷表态，依然看好中国经济发展前景和助力世界经济复苏的“引擎作用”。

诚然，进入下半年，中国遭受汛情和多点散发疫情影响，加之去年同期基数抬升效应显现，使得月度“成绩单”中，投资、消费、出口以及工业等相关数据增幅出现波动。然而，亚行等国际机构维持此前预测值，确有充分理由。

“中国疫情防控效果显著。”亚行给出了国际机构公认的一个原因。今年以来在华外资规模不断创新高，“中国对疫情的精准防控营造了良好的投资环境”是在华跨国投资持续加码的重要原因。

疫情防控是经济建设的重要保障，权威的预测不会只基于短期的经济波动，国际机构看到了中国疫情防控取得的积极成效，看重的是中国经济的基本面和中长期前景，它们既在看“形”，更在观“势”。

不变的信任票，在于世界第二大经济体稳固的基本盘没有改变。从“形”上看，尽管月度数据有波动，但今年前8个月，中国主要宏观指标仍稳在合理区间：外贸连续15个月正增长，服务业生产指数、实际使用外资金额保持较快增长；全国城镇调查失业率平均值和居民消费价格涨幅都低于全年宏观调控预期目标……

不变的信任票，还在于中国经济“进”的势头持续积累，彰显增长后劲。今年以来，居民消费需求正在加快释放，网上购物热度持续不减，海南免税店销售火爆，消博会、服贸会等国际展会充分彰显14亿人超大规模市场的吸引力……用亚行驻华代表处首席代表冯幽兰的话讲，消费仍将是今明两年中国经济增长的主要引擎。

不变的信任票，更在于中国面对风险挑战的有效应对。当前，新冠肺炎疫情的阴霾依然笼罩全球，不稳定不确定因素不断积聚。中国始终保持战略定力，坚持办好自己的事，统筹推进疫情防控和经济社会发展，以高质量发展为主题，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，在经济持续恢复中展现出巨大发展韧性和潜力。

一份份国际机构报告的字里行间，一个个看好中国经济的预测数据，既是信任票，也是寄语卡：它们相信具有韧性、持续纵深推进改革开放的中国，可以助力全球经济更快走出阴霾，可以带给世界人民战胜困难的勇气力量。因为，世界好，中国才能好；中国好，世界会更好。

(责编：赵超、陈键)