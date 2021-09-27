十九届中央第八轮巡视将对25家金融单位党组织开展巡视
2021年09月27日08:49 | 来源：人民网－人民日报
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新华社北京9月26日电 经党中央批准，十九届中央第八轮巡视将对中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局、中国投资有限责任公司、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国中信集团有限公司、中国光大集团股份公司、中国人民保险集团股份有限公司、中国人寿保险（集团）公司、中国太平保险集团有限责任公司、中国出口信用保险公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、中国华融资产管理股份有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司等25家金融单位党组织开展常规巡视。
《 人民日报 》（ 2021年09月27日 04 版）
(责编：罗知之、陈键)
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