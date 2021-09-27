原标题：广州：打造全产业链商业航天产业基地

记者从北京中科宇航探索技术有限公司获悉，继今年3月中科空天飞行科技产业化基地正式动工之后，中科宇航（广州）装备工业有限公司今天也在广州南沙区正式开业。作为中科宇航的全资子公司，中科宇航广州子公司主要负责中科空天飞行科技产业化基地的具体运作，开展系列化运载火箭的生产制造，快速形成中科宇航运载火箭的量产能力。

中科空天飞行科技产业化基地主要用于开展系列化固体、液体运载火箭的研制、生产、试验、总装及测试工作。总规划占地面积约600亩，首期100亩计划于2022年8月竣工投产，完全建成后可实现年产30发运载火箭，为中国商业航天卫星发射、尤其是低轨中大型星座的发射任务提供有力的入轨工具，将成为国内首个全产业链商业航天产业基地。

中科宇航广州子公司以运载火箭批量化生产、试验、总装测试以及发射为核心业务定位，在发射运载服务业中属于产业龙头，能够对上下游企业起到有力带动作用，将牵引运载火箭研制、宇航动力、卫星研制等高端装备制造资源，测控运维、发射服务、关键部件等上下游相关的宇航企业落地，助力南沙区、广州市及周边地区的产业升级，形成广东省商业航天的聚集高地，打造我国商业航天新的增长极。宇航，将成为广州市南沙区的崭新名片。

在开业仪式上，中科航宇（广州）科技有限公司、北京国电高科科技有限公司、广州市南粤航空航天科技创新研究院分别与中科宇航签订了战略合作协议。多方将携手并进，在广州形成中国商业航天从卫星和火箭制造、发射服务、测控运营和卫星应用的产业闭环。

另据了解，力箭一号火箭（ZK-1A）计划于2022年初择机实施发射。该火箭是中国科学院力学研究所与中科宇航联合研制的四级固体运载火箭，是目前国内运载能力最大的固体火箭，500公里SSO轨道运载能力达到1500公斤，具有鲜明的先进性、创新性和经济性，综合性能达到国际领先水平。中科宇航董事长杨毅强在致辞时表示：“力箭一号将执行一箭六星发射任务。目前，火箭研制工作已基本完成，即将进入总装阶段。”（记者 赵磊）

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