原标题：“黑科技”云集乌镇，在千年古镇看见炫酷未来！

中新网客户端北京9月26日电(记者 李金磊)当千年古镇遇到互联网，一切变了模样。作为2021年世界互联网大会乌镇峰会的组成部分，“互联网之光”博览会正在乌镇举行。一系列神奇“黑科技”云集于此，美感和智能感扑面而来。

9月25日，浙江乌镇，一名参观者体验高科技眼镜。 中新社记者 许少峰 摄

“互联网之光”照进古镇，想象中的科技成为现实，未来生活的世界之窗徐徐打开，令人穿越到未来。

坐在办公室里远程“挖矿”

你能想象坐在办公室里来远程挖矿吗？现场，很多参观者体验了一把5G智慧矿山电铲驾驶座舱。

5G智慧矿山电铲驾驶座舱。中新网记者 李金磊 摄

坐上这个座舱，依靠着5G、无人驾驶等技术，矿山工人只需动动手指，就能在室内远程操控进行矿山作业，实现矿山生产的智能化和无人化，大大降低了安全风险，确保矿山生产运营的安全。目前这个座舱已经在山西、内蒙古等地投入实际应用。

完全自动驾驶的“汽车机器人”

百度不久前发布的“汽车机器人”也亮相博览会。这款汽车具备L5级自动驾驶能力，可实现完全自动驾驶，它没有方向盘，也没有制动踏板，造型极具未来感。

汽车机器人。中新网记者 李金磊 摄

据介绍，车外饰是一体化玻璃设计，可根据乘客的需求进行变换。比如，路过风景优美的地方，玻璃会变成透明。需要休息时，玻璃会自动进行雾化处理。

各式各样的高科技眼镜

在复仇者联盟中，钢铁侠佩戴的高科技眼镜令人羡慕。而在博览会现场，类似的神奇眼镜比比皆是。

参观者体验AR眼镜。中新网记者 李金磊 摄

很多参观者争相试戴，俨然变身“钢铁侠”。其中，有一款特殊AR眼镜，佩戴之后，手机、电脑里的内容就会投射到一个5米120寸的屏幕上，可实现移动观影体验，做家务时都能看电影；同时也能满足移动办公需求，所有资料投射到AR屏幕，保证隐私安全性。

5G+AI实现“时间折叠”

黑客帝国中的分身特效令人印象深刻，而在现场，你也可以体验短时间内分身的效果。

体验“时间折叠”。中新网记者 李金磊 摄

现场拍摄3次短视频，然后通过5G和AI的技术，将人物实时抠像，并且合成到一个炫酷的场景，分身效果就达成了，大屏幕上可以实现三个自己互打招呼，体验者也可以扫码下载炫酷视频到手机里。

隐私计算让“数据可用不可见”

当前，大数据技术迅速发展，隐私数据的安全保护问题日益受到关注。博览会现场展示了一款摩斯隐私计算一体机。

摩斯隐私计算一体机。中新网记者 李金磊 摄

别小瞧这个黑盒子，它集合了200多项软硬件专利于一身，深度整合了隐私计算、可信硬件、区块链等多种自主研发的技术。通过使用加密处理、多方计算等方法来处理客户隐私数据，可实现“数据可用不可见”。而且，可以实现即插即用，省去繁杂的安装流程，在金融、政务、医疗等场景可快速应用。

(责编：赵竹青、陈键)