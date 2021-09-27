张璇、王俊禄

原标题：无人驾驶网约车何时可“约”？汽车产业正重塑“生态”

手机点一点，网约车如约而至，乘客一看，这是一辆无人驾驶汽车；出行导航，车道路面3D实景还原，实现“沉浸式”导航体验……

随着自动驾驶、人工智能、大数据等技术推进，人们对智慧出行的若干畅想正不断变成现实。

25日，在2021年世界互联网大会乌镇峰会“未来出行”展区现场，一辆无人驾驶巴士正在自动行驶，遇红绿灯智能停行，遇行人主动避让。现场体验者吴先生说：“乘客通过车上的实时屏幕可以看到车辆周边的障碍物以及车辆的行驶轨迹，坐在车上感觉挺平稳的。”

浙江海康智联科技有限公司相关负责人介绍，单车智能无法应对各种突发、复杂的路况，通过“车-路-云”协同的智慧交通系统，可保障交通安全。

今年以来，百度Apollo自动驾驶出行服务成为行业关注焦点，其无人车出行服务平台“萝卜快跑”的发布，显示行业出现从技术验证阶段进入规模化商业运营阶段的趋势。

数据显示，截至目前，百度Apollo自动驾驶出行服务已累计接待乘客超过40万人次，测试里程超过1400万公里，在北京、广州、长沙、沧州、上海5城面向公众开放载人出行服务。

在交通出行领域，导航服务也在不断经历技术演进。用户可以通过高德地图日前最新提供的高清导航服务，体验还原的3D实景车道，路口引导更清晰。高德地图负责人介绍，导航服务的精准化为未来无人驾驶服务打下基础。

智能物联网领域企业中电海康集团有限公司相关负责人认为，自动驾驶功能将逐渐成为未来汽车的标配。汽车产业的生态体系，将逐渐向电动化、智能化、网联化等趋势转移，自动驾驶系统所需的摄像头、激光雷达、计算芯片、人工智能算法、车联网技术等将成为产业链的核心。

(责编：赵超、陈键)