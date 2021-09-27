原标题：张伯礼：“人和病毒共存”需要条件 当前时机尚未成熟

中新社乌镇9月26日电 (记者 刘亮)中国工程院院士张伯礼26日在参加中新社主办的“2021年世界互联网大会乌镇峰会——全球抗疫与国际传播论坛”时表示，针对当前新冠疫情形势，人和病毒共存是一个美好的愿望，但这需要条件，目前时机尚不成熟。

图为中国工程院院士、天津中医药大学名誉校长张伯礼通过视频方式出席论坛。 中新社记者 韩海丹 摄

张伯礼表示，新冠疫情肆虐全球，重创了各国民众的经济生活和社会发展，给民众造成了重大的生命损失。自去年5月份以后，中国北京、大连、石家庄、云南、广州、南京、扬州等地陆续出现多点散发和局部暴发的疫情。

面对疫情的发生，他表示，中国都用很快的时间控制了疫情的进展，中国对疫情的治疗经验也越来越丰富，因此死亡率很低。中国在后遗症方面发生比例和严重程度都较国外为轻，这也体现了中国在中西结合、中西药并用的优势。

他还强调，只要有一个国家的疫情得不到控制，全世界的疫情就不能称是胜利，也不会得到安宁。所以全世界民众一定要携起手来，团结一致，共同抗疫，才能打赢这场战争。

“新冠病毒虽然在变异，但是我们对它的规律掌握得越来越清晰，治疗的方法也越来越多，治疗的效果也越来越好，但是目前我们还不能掉以轻心。”张伯礼说。

他表示，人和病毒共存是一个美好的愿望，但这是需要条件的，目前时机尚不成熟，“我们和病毒这场持久战目前正处在相持阶段，还需外防输入、内防扩散，并坚持一些行之有效的方法和措施，积极推广疫苗注射，力求早日形成社会群体免疫”。

他说，中国目前正在积极地总结经验，研究病毒的作用机理，同时也在研制康复阶段治疗的药物，并总结这方面的经验。未来，中国也愿意和世界交流与分享这些经验。(完)

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