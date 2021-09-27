9月26日，国家主席习近平向2021年世界互联网大会乌镇峰会致贺信。习近平主席强调，让数字文明造福各国人民，推动构建人类命运共同体。习近平主席的贺信引发热烈反响，与会嘉宾表示，习近平主席的贺信充分体现了对全球信息化发展浪潮的深刻思考，必须认真学习和贯彻落实，真正实现迈向数字文明新时代，携手构建网络空间命运共同体。

激发数字经济活力

习近平主席指出，数字技术正以新理念、新业态、新模式全面融入人类经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域和全过程，给人类生产生活带来广泛而深刻的影响。

“聆听学习了习近平主席的贺信，深刻体会到‘创新是引领发展的第一动力’。”清华大学讲席教授、智能产业研究院院长张亚勤说，人工智能技术已经逐步成为国家科技战略的重要组成部分和推动数字经济发展的重要抓手。“将来我们更应顺应发展趋势，牢牢把握数字技术发展新阶段国际竞争的战略主动，打造技术新优势、开拓产业新空间、构建合作新格局。”

“习近平主席的贺信让我深感振奋。”中国移动通信集团董事长杨杰表示，我们正处于从工业文明迈入数字文明的重要关口，相关的变革不仅带来数字经济的蓬勃发展，也将推动人类文明迈向新的更高的台阶。“要释放以信息技术和数据作为新生产要素的价值，提升全社会创新效能；激发新经济形态作为经济发展新动能的潜力，推进产业数字化升级。”杨杰说。

数字技术给人类生产生活带来广泛而深刻的影响，相关产业的从业者们对此深有体会。百度集团副总裁吴甜表示，国家倡导开源开放，鼓励向社会输出AI技术服务能力，对此要积极参与开源建设、拥抱开源。新华三集团副总裁李子威表示，他们正通过广泛运用云计算、大数据、物联网、人工智能等创新技术，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，推动产业经济更智能，人民生活更美好。

顺应信息化、数字化、网络化、智能化发展趋势

习近平主席指出，当前，世界百年变局和世纪疫情交织叠加，国际社会迫切需要携起手来，顺应信息化、数字化、网络化、智能化发展趋势，抓住机遇，应对挑战。

“习近平主席的贺信让我深受鼓舞，也让我的工作方向更加清晰明确。”复旦大学计算机科学技术学院院长姜育刚说，要聚焦突破更智能、更有人文关怀的人工智能基础理论和技术，加强人工智能评估评测的研究，确保技术得到正确使用、造福数字社会。同时，推动学科交叉融合，积极探索新型人才培养方式，努力为数字强国贡献关键力量。

日本经营工学研究院（东京）院长关田铁洪表示，疫情防控期间，远程医疗、在线办公等领域快速发展，倒逼信息网络的质量、速度和工具实现改善。我们应以此为契机，顺应信息化、数字化、网络化、智能化发展趋势。

与会嘉宾纷纷表示，要抓住数字发展机遇，更好服务国家、造福社会。哔哩哔哩董事长兼CEO陈睿表示，要积极鼓励、引导、扶持内容创作者，持续输出弘扬主旋律和正能量，展现中国优秀传统文化的优质原创作品，促进各国青年的交流与对话，努力扩大中国文化作品的影响力。

推动构建人类命运共同体

习近平主席强调，中国愿同世界各国一道，共同担起为人类谋进步的历史责任，激发数字经济活力，增强数字政府效能，优化数字社会环境，构建数字合作格局，筑牢数字安全屏障，让数字文明造福各国人民，推动构建人类命运共同体。

中国网络空间研究院副院长、中国网络空间安全协会秘书长李欲晓表示，习近平主席的贺信着眼数字时代的全球合作，既阐释了推动合作、谋求发展的要义，也为全人类指明了共克时艰、互利共赢的通途。

“数字文明”的理念在与会嘉宾中引发广泛共鸣。浪潮集团执行总裁王洪添说：“云计算是构建数字文明的基础，大数据是构建数字文明的核心，人工智能是构建数字文明的推手，我们将立足以云数智等新一代信息技术，积极推动经济社会向数字文明新时代迈进。”腾讯公司高级副总裁郭凯天表示，从全球范围来看，数字时代人类命运共同体加速形成，作为互联网企业，要继续深化责任担当，着力关注数字化加速带来的数字鸿沟问题，持续探索更加均等与普惠的数字化。

印度尼西亚驻华大使馆公使狄诺·库斯纳迪表示，“数字文明”是本届峰会的关键词之一，构建网络空间命运共同体就是希望每个国家都能够参与到数字文明发展的进程中，让数字文明造福全人类。

（本报记者张璁、余建斌、张远南、管璇悦、窦皓）

《 人民日报 》（ 2021年09月27日 02 版）

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