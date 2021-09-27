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2021年世界互联网大会乌镇峰会开幕

刘鹤宣读习近平主席贺信并致辞

2021年09月27日09:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报杭州9月26日电  2021年世界互联网大会乌镇峰会9月26日在浙江乌镇开幕。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤以视频方式出席，宣读习近平主席贺信并致辞。

　　刘鹤表示，习近平主席的贺信充分体现了对全球信息化发展浪潮的深刻思考，强调要让数字文明造福各国人民，推动构建人类命运共同体，必须认真学习和贯彻落实。

　　刘鹤指出，互联网不断拓展新边疆，已经对产业发展、经济结构、社会生活和国际格局产生深刻影响。当前互联网发展跃升到全面渗透、跨界融合的新阶段，数字技术深度改造生产函数并不断创造新业态，为各国带来新的发展机遇。科技向善是人类命运共同体的内在要求，世界各国要共同维护基础设施的安全可靠，坚持科技伦理，打击网络不法行为，真正保护公平竞争和推动创新，合理界定数字产权，克服“鲍莫尔病”和“数字鸿沟”，实现包容性增长。

　　刘鹤强调，中国宏观经济总体稳定，有经验和能力管控风险，发展前景十分光明，将坚定不移推动改革开放和高质量发展，大力加强新型基础设施建设，推动软件产业发展，持续完善市场化、法治化、国际化营商环境，扩大高水平对外开放，坚持“两个毫不动摇”，支持民营经济健康发展，支持企业家创新创业，支持互联网和数字经济健康发展。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月27日 03 版）
(责编：赵竹青、陈键)

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