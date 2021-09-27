本报记者 刘志强

交通运输是新基建的重要领域。日前，交通运输部印发了《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021—2025年）》（以下简称《行动方案》）。交通运输部有关负责人在9月26日举办的国新办发布会上作了介绍。

“《行动方案》以推动交通运输高质量发展为主题，以数字化、网络化、智能化为主线，着力推进交通运输提效能、扩功能、增动能，提出到2025年，打造一批交通新基建重点工程，形成一批可复制推广的应用场景，制修订一批技术标准规范，交通运输精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力显著增强，交通基础设施运行效率、安全水平和服务质量有效提升。”交通运输部新闻发言人、综合规划司负责人范振宇介绍，在主要任务方面，《行动方案》提出了七大建设行动——

一是智慧公路建设行动。依托京港澳、京雄、成渝等干线公路，深中通道、秦岭隧道群等长大桥隧，江西等地高速公路服务区开展智慧公路建设，提升公路基础设施全要素、全周期数字化水平，增强在役基础设施检测监测、评估预警能力。推广交通突发事件信息的精准推送和伴随式出行服务，提升服务区智能化水平。

二是智慧航道建设行动。依托长江干线、京杭运河、乌江等高等级航道，加强航道运行监测能力，提高内河电子航道图覆盖率，提升航道运行保障能力、协同监管能力和综合服务能力。

三是智慧港口建设行动。推进厦门港、宁波舟山港、大连港等集装箱码头智能升级，建设天津港、苏州港、北部湾港等新一代自动化码头，推进无人集卡规模化应用。

四是智慧枢纽建设行动。打造济南机场、长沙机场、重庆东站等智慧综合客运枢纽，以便捷换乘为导向，推动电子客票广泛使用，推动跨运输方式安检互认。推动北京、河北等开展智慧货运枢纽（物流园区）建设。

五是交通信息基础设施建设行动。打造综合交通运输“数据大脑”，加快建设国家综合交通运输信息平台，构建以部级综合交通大数据中心为枢纽，覆盖和连接各省级综合交通大数据中心的架构体系。

六是交通创新基础设施建设行动。加快交通基础设施长期性能科学观测网等重大科技工程建设，提升科技创新能力。

七是标准规范完善行动。完善新基建标准规范体系框架，加快研究制定关键性、基础性国家和行业标准。

今年，交通运输部推出了12件更贴近民生实事。交通运输部新闻发言人、政策研究室负责人孙文剑表示，目前，公路危旧桥梁改造工程、海事政务自助服务站建设、进口电商货物港航“畅行工程”3件实事已经完成，其他9件正有序推进。

“便利老年人打车出行”方面，各地交通运输部门正加强95128约车服务电话的推广应用，年底将确保覆盖100个城市，各主要网约车平台已在将近300个城市开通了“一键叫车”功能，累计为660多万老年人乘客提供服务1500余万单。“公路厕所革命”方面，截至8月底，全国共完成2393个高速公路服务区、109个普通国省干线公路服务区的厕所建设改造。“绿色出行续航工程”方面，目前已在高速公路服务区新增充电桩439个，总保有量达到了10836个，新配置充电桩服务区95个，配置充电桩服务区达到了2318个。

《 人民日报 》（ 2021年09月27日 03 版）

(责编：赵竹青、陈键)