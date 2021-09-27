国家航天局引力波研究中心26日在中山大学珠海校区揭牌成立。该中心依托中山大学建设和运行，旨在推动我国空间引力波探测重大科技攻关稳步实施，加快航天领域科技自立自强步伐，助力我国从航天大国向航天强国迈进。

空间引力波探测作为重要研究领域，我国于本世纪初开始布局关键技术攻关。2014年，中山大学罗俊院士团队提出“天琴计划”，计划到2035年前后，建成中国的空间引力波探测天文台，开展空间基础科学前沿研究。

国家航天局副局长吴艳华与中山大学校长、国家航天局引力波研究中心主任罗俊院士为中心揭牌。吴艳华表示，成立国家航天局引力波研究中心，打造引力波探测研究的国际前沿阵地，是贯彻以国家战略性需求为导向推进创新体系优化组合，加快构建以国家实验室为引领的战略科技力量的一项重要举措。

罗俊表示，中山大学天琴计划空间引力波探测技术攻克了一系列难关，中心成立是一个新的里程碑，将汇聚更多人才和力量共同推动中国自主空间引力波探测技术攻关和创新，为国家航天事业发展作出贡献。

国家航天局引力波研究中心将面向国家航天领域重大战略需求，基于引力实验和引力波探测领域坚实的研究基础，系统开展引力波前沿科学研究，发展系列试验卫星平台和探测载荷技术，组织国内力量共同推进我国空间引力波探测，加快推进航天科技领域的基础研究创新和战略性技术创新，为我国在国际前沿科技领域发展创造积累有利条件和资源。(记者 郭超凯)

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