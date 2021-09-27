原标题：世界互联网发展报告：全球创新核心区出现东移趋势

中国网络空间研究院26日在2021年世界互联网大会乌镇峰会上发布《世界互联网发展报告2021》(下称报告)。报告在分析当前世界互联网主要发展趋势时称，全球创新核心区域出现逐渐东移的趋势。

报告综合分析称，当前美国和中国的互联网发展水平领先其他国家；欧洲各国的互联网发展实力较为均衡，互联网发展指数得分普遍位居前列；拉丁美洲及撒哈拉以南非洲地区的互联网发展指数得分有所提升，但总体排名依旧靠后。

报告称，新冠疫情加速推进各行业向数字化转型，各国重点关注和投入的前沿技术产业保持快速发展。同时，一批亚洲经济体，特别是中国、印度、菲律宾和越南取得显著进步，显示了全球创新核心区域逐渐东移的趋势。根据经济合作与发展组织(OECD)的统计，中国在ICT专利申请数量方面居首位，远超美国、日本等国家。

报告指出，一年来，全球通信网络基础设施加速演进升级，固定宽带网络从光纤到户迈向光联万物的千兆时代。截至2020年底，全球固定宽带连接数量为11.8亿。截至2021年5月底，全球133个国家及地区的443家电信运营商投资了5G，其中70个国家和地区的169家电信运营商推出5G商用服务。

报告称，全球数字经济逆势增长，关键领域加快布局。一年来，全球数字经济与实体经济融合发展更加深入，数字产业化稳步发展。基础电信产业稳中向好，据预计，2021年全球电信服务支出将达到1.54万亿美元。电子信息制造业稳步增长，大数据、人工智能、区块链等信息技术服务业保持高速发展态势，互联网信息内容服务业逆势增长。

此外，农业、在线教育和在线医疗市场数字化步伐也在加快；金融科技蓬勃发展，65个国家或经济体的中央银行中约86%已开展数字货币研究，正在进行实验或概念验证的央行从2019年的42%增加到2020年的60%；电子商务逆势增长并成为稳外贸的新增长点。(记者 刘亮)

(责编：赵竹青、陈键)