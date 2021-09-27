人民网北京9月27日电 （记者赵竹青）商务部网站日前发布的数据显示，8月，全国社会消费品零售总额3.4万亿元，同比增长2.5%，增速比上月回落6个百分点，比2019年同期增长3%。为何增速明显放缓？对此，商务部消费促进司副司长王斌分析，主要原因是受这一轮疫情、汛情等短期、局部性因素影响，但消费回升的总体势头没有改变。

王斌回顾说，去年上半年受疫情影响，消费大幅回落，下半年逐月回升，8月份以后基数不断抬高，所以今年下半年以来同比增速有所回落，总体会呈现前高后低格局。“我们分析，10月份乃至整个四季度消费仍将延续平稳恢复态势。预计全年社零总额有望达到44万亿元，比2020年增长12.5%左右，比2019年增长8%左右。”

“同时也要看到，受疫情等多种因素影响，居民消费预期尚不稳固，消费回升基础还不牢固，实体商业特别是中小微企业经营仍比较困难。”王斌表示，针对当前形势，为抓住金九银十、岁末年初旺销季节的有利时机，在落实落细各项疫情防控措施的基础上，扎实推进促消费工作，商务部近日发文部署从三个方面推动消费持续稳定恢复。

首先是稳住大宗消费重点消费。汽车、家电、家具、餐饮是消费市场的顶梁柱，占社零总额的比重在四分之一左右。下一步，要加快推动汽车由购买管理向使用管理转变，深入开展新能源汽车下乡，促进新车消费。推动二手车异地交易登记跨省通办，推动落实取消二手车限迁政策，扩大二手车消费。加快健全废旧家电回收处理体系，鼓励开展家电家具以旧换新，促进家电家具家装消费。鼓励餐饮企业丰富提升菜品、提高服务水平、创新经营模式，提振餐饮消费。

其次，要促进新型消费加快发展。新型消费是消费市场重要增长点，1-8月份实物商品网络零售额占社零总额的比重达到23.6%。下一步，要支持传统商业企业加快数字化、智能化改造，鼓励发展智慧商店、无接触配送等新业态新模式。支持传统商业场所、闲置厂房等改造为新型消费载体，打造沉浸式、体验式、互动式消费场景。推动直播电商、社交电商等规范健康持续发展，实施生活服务数字化赋能行动。发展首店首发经济，鼓励老字号传承创新，促进品牌品质消费。推动绿色商场创建，壮大绿色循环消费。促进跨境电商进口持续创新健康发展，发挥进博会、广交会等重要展会平台作用，扩大进口消费。

同时，还将优化提升消费平台载体。加快推进国际消费中心城市培育建设，充分发挥上海、北京、广州、天津、重庆5个培育城市的示范引领和辐射带动作用。加快实施城市商业提升行动，打造特色商圈、特色街区，加快建设一刻钟便民生活圈。深入实施县域商业建设行动，完善农村商业体系，健全农产品市场网络。继续组织开展好中华美食荟、老字号嘉年华等重点促消费活动，鼓励各地在做好疫情防控前提下，抓住金九银十、岁末年初消费旺季有利时机，组织开展商旅文体融合、线上线下结合、城乡区域联动的各类促消费活动，进一步提升市场人气，释放消费潜力。

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