原标题：普及金融知识 共享美好生活 交通银行开展金融联合教育宣传活动

9月，交通银行全面启动2021年“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”宣传活动。

此次活动中，交行在各地分支机构建立了公益教育宣传志愿者队伍，以“微光可成炬，温暖入人心”为理念，面向青少年、银发族、农民工等群体开展多项金融安全教育宣传专项行动。

据了解，交行志愿者深入各大院校、聋哑儿童学校、民工子弟学校等开讲金融安全知识，并利用金融教育基地、营业网点厅堂向青少年开展财商教育。如交行上海市分行走进宝山区第三中心小学，开展“小小金融家”主题活动，围绕货币发展史、金融基础知识、防骗技巧等内容为小学生们上好金融安全的“开学第一课”，在寓教于乐中培养了少年的财商意识与金融风险防范意识。

面对银发族群，交行升级助老服务。活动期间，交行志愿者走进社区、老年大学、养老机构，利用“线上+线下”模式，帮助老年人懂金融、识风险。如交行北京市分行发布“交·心·伴”敬老服务倡议，全面营造尊老敬老服务氛围。保留传统服务方式，设立爱心窗口、绿色通道，加强现金服务保障，配备可以受理存折的自助设备，并为有需要的老年人提供“一站式”服务。制作手机银行APP、网点智能设备常用功能大字版手册及操作视频教程，帮助老年人尝试应用智能技术，跨越“数字鸿沟”。

在乡村、工地、外卖配送点等地，交行志愿者开展面向农民、外来务工人员等群体的金融知识现场讲座并派发教育宣传折页。如交行陕西省分行走进榆林地区市场开展金融知识普及活动，向农民工讲解如何识别假币、如何防范电信网络诈骗、如何保护好个人金融信息、如何维护自身合法权益等内容，切实提高农民工防骗意识和自我保护能力。

此外，在开展丰富的线下活动同时，交行也不断尝试数字媒体在金融安全教育宣传工作上的应用，寻求形式及渠道的创新和突破，如推出《姣姣伴你共成长》读本、《姣姣说消保 温暖常相伴》系列短剧及漫画故事、姣姣“以案说险”案例分析、手机银行直播、“财智过人”有奖知识问答等。

交行有关负责人表示，交行将消费者权益保护纳入公司治理和经营发展战略，从顶层设计入手，立足于建立健全消费者权益保护机制，从根本上保障经营活动的依法合规开展，践行为民服务的宗旨。通过坚持不懈地开展多样化的金融教育宣传，建立起银行与消费者之间的知识传递与互动，陪伴消费者成长。

(责编：董童、李源)