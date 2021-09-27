人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

普及金融知识 交通银行开展多项金融安全教育宣传专项行动

2021年09月27日10:36 | 来源：中国网财经
小字号
原标题：普及金融知识 共享美好生活 交通银行开展金融联合教育宣传活动

　　9月，交通银行全面启动2021年“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”宣传活动。

　　此次活动中，交行在各地分支机构建立了公益教育宣传志愿者队伍，以“微光可成炬，温暖入人心”为理念，面向青少年、银发族、农民工等群体开展多项金融安全教育宣传专项行动。

　　据了解，交行志愿者深入各大院校、聋哑儿童学校、民工子弟学校等开讲金融安全知识，并利用金融教育基地、营业网点厅堂向青少年开展财商教育。如交行上海市分行走进宝山区第三中心小学，开展“小小金融家”主题活动，围绕货币发展史、金融基础知识、防骗技巧等内容为小学生们上好金融安全的“开学第一课”，在寓教于乐中培养了少年的财商意识与金融风险防范意识。

　　面对银发族群，交行升级助老服务。活动期间，交行志愿者走进社区、老年大学、养老机构，利用“线上+线下”模式，帮助老年人懂金融、识风险。如交行北京市分行发布“交·心·伴”敬老服务倡议，全面营造尊老敬老服务氛围。保留传统服务方式，设立爱心窗口、绿色通道，加强现金服务保障，配备可以受理存折的自助设备，并为有需要的老年人提供“一站式”服务。制作手机银行APP、网点智能设备常用功能大字版手册及操作视频教程，帮助老年人尝试应用智能技术，跨越“数字鸿沟”。

　　在乡村、工地、外卖配送点等地，交行志愿者开展面向农民、外来务工人员等群体的金融知识现场讲座并派发教育宣传折页。如交行陕西省分行走进榆林地区市场开展金融知识普及活动，向农民工讲解如何识别假币、如何防范电信网络诈骗、如何保护好个人金融信息、如何维护自身合法权益等内容，切实提高农民工防骗意识和自我保护能力。

　　此外，在开展丰富的线下活动同时，交行也不断尝试数字媒体在金融安全教育宣传工作上的应用，寻求形式及渠道的创新和突破，如推出《姣姣伴你共成长》读本、《姣姣说消保 温暖常相伴》系列短剧及漫画故事、姣姣“以案说险”案例分析、手机银行直播、“财智过人”有奖知识问答等。

　　交行有关负责人表示，交行将消费者权益保护纳入公司治理和经营发展战略，从顶层设计入手，立足于建立健全消费者权益保护机制，从根本上保障经营活动的依法合规开展，践行为民服务的宗旨。通过坚持不懈地开展多样化的金融教育宣传，建立起银行与消费者之间的知识传递与互动，陪伴消费者成长。

(责编：董童、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
中国电科：以“四强四新”人才工作模式助力高水平科技自立自强
　　“实现高水平科技自立自强，归根结底要靠高水平创新人才。”中国电科党组贯彻落实中央有关精神，践行新时代党的组织路线，将高水平创新人才作为重要战略资源，聚焦国家重点领域，依托国家重大工程，以自主培育为基、以聚才引智为要、以用好用活为本，构建“四强四新”的人才工作模式，着力锻造一支矢志爱国奉献、勇于创新创造的科技人才主力军，以人才“智高点”抢占发展“制高点”，为实现高水平科技自立自强提供智力支撑。…
报告：中国2021年全球创新指数榜单排名第12位
　　人民网北京9月26日电 （记者乔雪峰）9月24日，2021中关村论坛“全球知识产权保护与创新论坛”在中关村国家自主创新示范区展示中心举行，与会专家解读了世界知识产权组织最新发布的《2021年全球创新指数(GII)报告》（以下简称“报告”），报告显示，中国今年全球创新指数榜单排名第12位，较去年前进了2位，其中北京在全球科技城市集群榜单中排名全球第3位，较去年上升1位。 “这充分展示了中国包括北京的创新活力。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部