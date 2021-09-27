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海关总署：1-8月截获检疫性有害生物超4万种次

2021年09月27日13:47 | 来源：人民网
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人民网北京9月27日电 （赵超）据海关总署官网消息，今年1-8月，全国海关共截获检疫性有害生物288种，41644种次。依据口岸截获情况，向外方发出违规通报974份，涉及50个国家（地区）；依法退回或销毁不合格农产品377批，涉及33个国家（地区）。

海关查获活体蚂蚁。图片来源：海关发布

今年以来，海关积极开展“国门绿盾2021”行动，加强口岸动植物疫情监测，严防外来物种入侵，坚决维护国门生物安全。1-8月，在邮件、快件、旅客携带物等非贸渠道截获外来物种、种子苗木等禁止进境活体动植物5868批次，其中在进境邮包中多次截获活体甲虫、蚂蚁、蛙类等外来物种。

海关查获活体甲虫。图片来源：海关发布

同时，海关严防各类动物疫病输入，加强进口动物境外预检，严格源头检疫把关，确保进口种用动物安全卫生。今年1-8月共计进口活动物254849头，同比增长38.56%，境外预检淘汰不合格动物8.06万头。持续加强非洲猪瘟、高致病禽流感、沙漠蝗等重大动植物疫情口岸防控工作，发布禁令公告21份，涉及18个国家（地区）；发布警示通报14份，涉及13个国家（地区）。

据了解，有害生物是指在一定条件下，对人类的生活、生产甚至生存产生危害的生物；是由数量多而导致圈养动物和栽培作物、花卉、苗木受到重大损害的生物。

海关提醒：根据《中华人民共和国禁止携带、邮寄进境的动植物及其产品名录》规定，除了具有官方动物检疫证书和疫苗接种证书的犬、猫外，活动物、动物尸体和动物标本禁止携带或邮寄进境。未经检疫评估的活动物可能携带疫情疫病，且一旦逸散繁殖可能会造成外来物种入侵，威胁我国人民健康及生态安全。请不要随意携带、邮寄活体动物入境，共同维护国门生物安全。

(责编：赵超、高雷)

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