人民网北京9月27日电 （记者乔雪峰）9月27日，国家邮政局副局长陈凯在2021年快递“最后一公里”峰会上指出，当前和今后一个时期，深入推进农村寄递物流体系建设，加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系，是邮政快递业的重要政治任务，是必须举全力完成好的“国之大者”。

“农村快递 ‘最后一公里’，是贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系的关键。”陈凯表示，近年来，国家邮政局始终将农村群众网购配送需求和农产品上行需求放在心上，加快推进快递“下乡”“进村”，农村寄递物流体系建设取得了长足进步，与农村电子商务协同发展效应显著。

据陈凯介绍，目前，邮政普遍服务营业网点已经实现了乡镇全覆盖，建制村全部实现直接通邮，快递服务乡镇网点覆盖率达到98%，快递直接投递到村的比重超过一半。

数据显示，今年1-8月份，农村地区快递收投量已经超过280亿件，较上年同期增长30%以上，带动农产品进城和工业品下乡1.4万亿元。

围绕如何畅通农村快递“最后一公里”，陈凯提出五点建议：

一是提高政治站位，增强畅通农村快递“最后一公里”的思想和行动自觉。要从党和国家大局认识加快农村寄递物流体系建设的重大意义，要把握好“加快”的内涵，推进快递进村和农村寄递物流配送体系建设，不能按部就班，要追求高线，既要一线力推、压茬推进，也要八仙过海、各显神通。

二是加强系统思维，完善农村快递“最后一公里”的体系建设。要在保证邮政普遍服务和特殊服务质量的前提下，加强农村邮政基础设施和服务网络共享，强化邮政网络节点重要作用，提升农村邮政基本公共服务能力。要统筹农村地区寄递物流资源，加快推广农村寄递物流共同配送模式，有效降低农村末端寄递成本。要强化农村寄递物流与农村电商、交通运输等融合发展，继续发挥邮政快递服务农村电商的主渠道作用。

三是坚持分类推进，夯实农村快递“最后一公里”的基础。为了因地制宜，分类推进“快递进村”工程，在东中部农村地区，要大力发展驻村设点、企业合作等方式，在提升快递进村水平方面多下功夫；在西部农村地区，需要更好发挥政府作用，推动邮政、交通、供销等各类资源开展各种形式的合作，尤其要发挥好邮政在农村的网络优势，扩大“快递进村”覆盖面。快递企业总部要落实好统一管理责任，保障基层网点和从业人员合理收入，维护农村快递网络稳定。

四是落实主体责任，形成畅通农村快递“最后一公里”的合力。邮政企业和快递企业要坚决落实企业主体责任，要加大投入，提升农村邮政网络服务能力，加大农村快递网络投资，规范管理农村快递网点。要完善利益分配，保护从业人员合法权益，保障农村快递网络可持续运行。要加强合作共建，推进资源整合、标准互认和服务互补。邮政管理部门要疏堵结合，将进一步加强服务监管和业务指导，督促快递企业严格落实按址投递义务，严肃查处农村地区各类寄递服务违法违规行为。

五是强化科技创新，提升农村快递“最后一公里”的服务水平。要积极参与构建冷链寄递物流体系，逐步建立覆盖生产流通各环节的冷链寄递物流体系；积极采取以降本增效为主的集约发展方式，结合实际综合运用直接上门投递、智能快件箱投递、快递公共服务站投递等末端服务模式；在山区等交通不便地区积极探索无人机应用，缩短投递时间，降低运输成本。探索应用末端微型自动分拣解决方案，以提高效率、节约人力、降低劳动强度。

(责编：孙红丽、高雷)