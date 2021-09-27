人民网北京9月27日电 （记者乔雪峰）“我是一名篮球裁判，经常会到全国各地吹罚比赛，由于离大兴机场比较近，所以经常会选择大兴机场出行。”9月27日上午，记者在北京大兴国际机场遇到了准备乘坐东航MU2106航班从大兴前往西安的王欢，他幸运地成为了大兴机场2021年的第2000万名旅客，这也意味着大兴机场投运以来年旅客吞吐量首次突破2000万人次大关。

王欢告诉记者，自己的家就住在大兴，大兴机场的通航对他来说特别便利，不管是机场高速，还是快轨、机场大巴等公共交通，对于旅客来说，都特别便捷，尤其是机场高速基本没有拥堵的时候，其实也是一件很幸福的事。

北京大兴国际机场副总经理孔越接受记者采访时表示，截至目前，大兴机场单日最高航班量突破907架次，单日最高旅客量突破14万人次；累计完成旅客吞吐量近4000万人次，航班起降31.5万架次；33家国内外航司驻场运行，累计开通航线240条，覆盖全球航点171个。“预计在即将到来的2021年冬航季，大兴机场每日航班时刻量为1050个（含国际）。”

孔越指出，大兴机场始终以建设现代化“平安、绿色、智慧、人文”四型机场为发展目标，努力满足人民群众对美好航空出行的需求，圆满完成全面转场、航班换季、疫情防控和复工复产等阶段性目标，安全运行平稳高效，持续狠抓安全管理，顺利完成各节假日旅客运输保障，不断推进绿色发展，推动智慧出行。

据孔越介绍，面对今年严峻的疫情防控形势，大兴机场坚持“外防输入、内防反弹、人物同防”，严格落实各项疫情防控工作要求，夯实疫情防控责任，奋力实现客货防控零失误、员工防控零疏漏、紧急运输零差错“三个零”目标，守护旅客健康、平安出行。

此外，大兴机场积极推动国际货运航线开通，9月25日，大兴机场投运两周年之际，大兴机场国际口岸恢复开通后第一班国际普货（非疫苗）货运航班大兴-温哥华客改货航班顺利首航，进一步发挥货运集散疏运体系功能，拉动京津冀城市群出口产业的外向贸易。

北京大兴国际机场航站楼管理部主管谢安忆接受记者采访时表示，大兴机场持续打造“爱人如己 爱己达人”真情服务生态，想旅客所想、给旅客所需，多渠道收集旅客意见，持续提升旅客出行体验，推出 “兴快线”、指廊管家、“兴先送”、老年人服务关爱版APP等多样服务产品。9月24日，大兴机场首届“925大兴机场节”开幕式现场，大兴机场发布升级版九项服务承诺，新增防疫、文化、中转等内容，进一步满足旅客对美好航空出行的向往。

谢安忆表示，十一假期临近，大兴机场将继续做足准备，认真做好测温、验码、消毒等疫情防控工作，保障旅客假期平安、顺畅出行。在此提醒广大旅客，进入大兴机场航站楼时，请配合进行健康宝查验及测温工作，大兴机场近期在三层、四层入口启用的查码-测温一体化闸机可通过扫描身份证快速识别旅客健康信息，实现快速通行。

(责编：孙红丽、高雷)