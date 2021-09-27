人民网记者 杜燕飞

日前，中国建材集团万吨碳纤维生产基地在西宁正式投产，实现了单线年产3000吨高性能碳纤维生产线设计和高端成套技术自主可控，提高了国产高性能碳纤维的自主保障能力。同时，该生产基地采用了完全自主知识产权的干喷湿纺技术，实现了设备高度国产化。

中国建材集团万吨碳纤维生产基地在西宁建成投产。受访者供图

碳纤维是重要的战略性新材料，在航空航天、新能源、汽车、电力传输、海洋工程等领域有广泛应用。该基地的建成投产，是中国建材集团科技创新的重要成果之一，也是集团新材料业务快速成长的一个缩影。

“中国建材是一家具有改革精神的市场化企业，也是一家具有创新精神的科技型企业。”日前，在国资委组织召开的“国企改革典型宣传暨媒体走进中国建材”座谈会上，中国建材集团党委书记、董事长周育先表示，集团坚持把创新驱动作为战略之首，发挥26家国家级科研设计院所、3.8万名科研人员的优势，提升企业核心竞争力。

为激发科研人员创新活力，据周育先介绍，中国建材集团建立了多元激励约束体系，把自主研发的科技成果分为A、B、C三类，分类实施激励和转化，对服务国家战略形成的A类成果和围绕集团主业形成的B类成果，推荐适用包括股权激励、分红激励、超额利润分享、项目跟投、虚拟股权等在内的5大类8种激励“工具箱”；对可对外转化的C类成果，成果转化收益的70%以上分配给成果的原完成团队和现转化团队。目前，C类已有9项成果转化、合同额近2400万元。同时，开展评价机制创新，对科技型企业建立以价值创新、能力、贡献为导向的评价机制。

槐坎南方智能化水泥生产线。受访者供图

在加大激励的同时，“作为国有资本投资公司试点企业，中国建材集团通过公司治理结构管股权、派出董监事实施股权管理等，建立起‘定位清晰、生态优化、机制有效’的国有资本投资管理体系，推进从管企业向管资本、从建筑材料向综合材料、从本土市场向全球布局的‘三大转变’。”周育先表示，作为混改的“先锋官”和“探路者”，集团通过积极稳妥实施混合所有制改革，高效推进了水泥、玻纤、石膏板等行业的整合，促进了行业供给侧结构性改革，增强了国有资本的控制力和影响力。截至2020年底，中国建材以361亿元国有资本，吸引了1529亿元的社会资本，撬动了6000多亿元的总资产。

周育先介绍，为激发企业内生活力动力，中国建材集团推行市场化经营机制，经理层“以上率下”推进全级次企业实施经理层成员任期制和契约化；深化“能上能下、员工能进能出、薪酬能增能减”三项制度改革，实施管理人员末等调整和不胜任退出，合理拉大薪酬收入差距。同时，坚持市场化选人用人，完善绩效导向的考核分配机制，综合运用多种中长期激励工具。

一系列改革举措取得明显成效，一大批科技创新成果不断涌现，助力我国国防和重大工程建设，服务国民经济发展和人民美好生活。

在助力我国国防和重大工程建设方面，碳纤维复合材料承力结构件用于天和核心舱、货运飞船、神舟十二、天问一号等国家重大项目;石英玻璃助力嫦娥五号、荣登探月工程成果展；获得CR929三个机身部段供应商资格，航空发动机关键结构件通过考核验证；为白鹤滩水电站供应了133万吨低热水泥打造“无缝大坝”；川藏工程专用水泥已通过试用验证，将在高海拔地段广泛应用……

中国建材集团一批新材料产品实现工业化量产。受访者供图

在服务国民经济和人民美好生活方面，开发出单丝直径4.1-5.5微米的超细电子玻璃纤维，已批量应用于下游终端产品；攻克8.5代TFT-LCD玻璃基板关键技术；0.03毫米超薄柔性玻璃已形成产化产业链；大口径RTP（磷酸氧钛铷）晶体通过工程化应用验证；热等静压氮化硅陶瓷球实现批量化生产，高导热氮化硅基片加速产业化，将用于新能源汽车、特高压、高铁等领域；联合打造国家原材料行业双碳公共服务平台，建设建材行业碳达峰、碳中和实验室；中性硼硅药用玻璃管稳定量产，开发疫苗用西林瓶与预灌封注射器等产品……

数据显示，今年上半年，中国建材集团新材料产品销售收入占比已经达到23%，利润占比达到40%；水泥、玻璃工程全球市场占有率超过65%，主持制定23项国际标准，8项标准“走出去”。

“‘十四五’期间，中国建材集团在继续发挥水泥等基础建材‘压舱石’作用的同时，大力发展新材料业务。”周育先表示，将依托集团现有的绿色建材、浮法玻璃新技术、特种纤维复合材料3个国家重点实验室，加快建设大飞机复合材料、水泥低碳技术、氢能储运关键材料、玻璃新材料等方向的原创技术策源地，打造无机非金属材料国家战略科技中坚力量。

(责编：孙红丽、高雷)